Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

Για την κατάσταση που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή και τους Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, «μέσα στον Κόλπο βρίσκονται 10 πλοία με ελληνική σημαία», ενώ τόνισε πως «η επικοινωνία με τους ναυτικούς γίνεται 24/7».

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τη χαρά του που οι ναυτικοί είναι καλά, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν παύει να ανησυχεί. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων».

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως «η παγκόσμια ναυτιλία αφορά το παγκόσμιο εμπόριο – αφορά όλους μας», υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά του.

«Ανησυχητική η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ»

Μιλώντας στο Reuters, ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ναυτικών, εν μέσω μιας «ανησυχητικής» κατάστασης που έχει αφήσει δεκάδες πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της επέκτασης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε κλειστή για τέταρτη ημέρα την Τρίτη, αποκόβοντας μια βασική αρτηρία που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε την Δευτέρα ότι το Ιράν θα πυροβολούσε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθούσε να περάσει, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, ελέγχοντας έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο, τονίζει το Reuters.

«Αυτό είναι ανησυχητικό και εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μείνει έξω από τις πολεμικές συγκρούσεις», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας στο πρακτορείο, όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια των ναυτικών και πώς μπορούν να προστατευθούν.

Και τόνισε πως «η παγκόσμια ναυτιλία έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο είναι απαραίτητο για όλους. Και οι ναυτικοί, φυσικά, δεν φταίνε», ενώ ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονταν στον Κόλπο και άλλα πέντε εκτός αυτού, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.