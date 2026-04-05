Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή των Βαΐων (5/4) τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα 2026, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν αγορές ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πασχαλινό ωράριο 2026 στην Αθήνα

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει ως προς το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο.

Πασχαλινό ωράριο 2026 στον Πειραιά

Για τον Πειραιά, το Πασχαλινό ωράριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου Πειραιά, είναι:

Κυριακή 5/4 : 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 6/4 έως και Μ. Πέμπτη 9/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Πασχαλινό ωράριο 2026 στη Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και την απασχόληση των υπαλλήλων μετά τις 13.00.

Εξαιρέσεις από τον κανόνα, μπορούν να αποφασιστούν από τον οικείο Δήμο, στον οποίο θα απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.