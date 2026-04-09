Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Μαζική ήταν έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές στις εξόδους των εθνικών οδών από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το βράδυ.

Από τις 19.30 και μετά η κυκλοφορία εξομαλύνθηκε σταδιακά και πλέον δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις με τα μέτρα τις Τροχαία να παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 10:00 το βράδυ.

Μαζική έξοδος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι το απόγευμα από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 47.930 οχήματα και από τα διόδια των Αφιδνών 36.873 οχήματα.

Το κύμα εξόδου για το Πάσχα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών να τίθενται σε εφαρμογή από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 4:00 το απόγευμα.

Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά επικράτησε το αδιαχώρητο. Την τιμητική τους, όπως κάθε χρόνο, έχουν οι νησιωτικοί προορισμοί. Όμως οι τιμές στα ακτοπλοϊκά «καίνε» και αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να κόψουν από αλλού.

Αρκετοί είναι εκείνοι που φέτος επέλεξαν να ταξιδέψουν με λεωφορείο για τα περιορίσουν όσο μπορούν το συνολικό κόστος των διακοπών.

Από τα ΚΤΕΛ Κηφισού τα λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα ενώ έχουν προστεθεί και έκτακτα δρομολόγια. Συνολικά για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 200 αναχωρήσεις.

Παρά τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όσοι έπιασαν τιμόνι για να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στις εθνικές οδούς.