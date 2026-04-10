Όπου φύγει φύγει και οι τελευταίοι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή άλλους προορισμούς για το Πάσχα, με πλοία, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η κίνηση σε λιμάνια και δρόμους να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι άνδρες της Τροχαίας και του Λιμενικού Σώματος να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ήδη από νωρίς το μεσημέρι χθες, τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές στις εξόδους των εθνικών οδών, όπου παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας. Από τις 6:00 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι σήμερα στις 6:00 το πρωί, από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών-Κορίνθου είχαν περάσει 70.277 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών-Λαμίας 50.722.

Αυξημένη παραμένει και σήμερα η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Το Λιμενικό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Από το μεσημέρι, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές πριν από τα διόδια της Ελευσίνας. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα.

Ελαφρώς αυξημένη η κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων στον νομό Θεσσαλονίκης με την έξοδο να εξελίσσεται ομαλά. Τη Μεγάλη Πέμπτη από τα διόδια πέρασαν 37.000 οχήματα.

Πειραιάς: Πάνω από 12.000 αναχωρήσεις επιβατών

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχει προγραμματιστεί για σήμερα ο απόπλους 16 πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.

Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.