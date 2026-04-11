11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Πάσχα και πυροτεχνήματα: Όταν ο εορτασμός μετατρέπεται σε φόβο για τους σκύλους
Pet Stories 11 Απριλίου 2026, 10:00

Πάσχα και πυροτεχνήματα: Όταν ο εορτασμός μετατρέπεται σε φόβο για τους σκύλους

Για χιλιάδες σκύλους η σημερινή νύχτα είναι εφιάλτης, καθώς τα πυροτεχνήματα τους προκαλούν άγχος, τρόμο, φόβο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Για τους περισσότερους σκύλους ο αναπάντεχος, δυνατός ήχος και τα φαντασμαγορικά χρώματα των πυροτεχνημάτων είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχική τους υγεία.

«Κάθε χρόνο, τη νύχτα της Ανάστασης, η Ελλάδα γεμίζει φως και ένταση. Για τους ανθρώπους είναι μια στιγμή χαράς. Για χιλιάδες σκύλους όμως, είναι η πιο δύσκολη νύχτα του χρόνου. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται με ακρίβεια κάθε χρόνο: πανικός, τραυματισμοί και σκύλοι που εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Η κροτοφοβία δεν είναι απλός φόβος για τους σκύλους.
Η αντίδραση ενός σκύλου στους δυνατούς κρότους, υπογραμμίζει ο κύριος Λαδάς, δεν είναι επιλογή συμπεριφοράς. Είναι βιολογική αντίδραση επιβίωσης.

 Ακόμη και ένας ήρεμος σκύλος, μπορεί να πανικοβληθεί και να διαφύγει, όταν εκτεθεί σε αιφνίδιους κρότους

Ένας σκύλος που πανικοβλήθηκε μία χρονιά, έχει αυξημένες πιθανότητες να αντιδράσει ακόμη πιο έντονα την επόμενη

Ο αιφνίδιος ήχος ενεργοποιεί άμεσα το νευρικό σύστημα και ο οργανισμός περνά σε κατάσταση συναγερμού. Δεν υπάρχει χρόνος για επεξεργασία. Υπάρχει μόνο η ανάγκη διαφυγής.

Σε αυτήν την κατάσταση, ο σκύλος, μπορεί να τρέμει, να λαχανιάζει, να αποπροσανατολίζεται ή να προσπαθεί να ξεφύγει με κάθε τρόπο.

Δεν είναι σπάνιο να τραυματιστεί ή να εξαφανιστεί. Και το πιο σημαντικό: κάθε τέτοια εμπειρία ενισχύει την επόμενη.

Ένας σκύλος που πανικοβλήθηκε μία χρονιά, τονίζει ο κύριος Λαδάς, έχει αυξημένες πιθανότητες να αντιδράσει ακόμη πιο έντονα την επόμενη.

Τα δεδομένα που δεν συζητάμε

Στην Ελλάδα, ενημερώνει ο κύριος Λαδάς, δεν υπάρχει ενιαία καταγραφή απωλειών ζώων ειδικά για το Πάσχα.

Ωστόσο, φιλοζωικές οργανώσεις και ομάδες διάσωσης καταγράφουν κάθε χρόνο σημαντική αύξηση αγγελιών, για χαμένα ζώα αμέσως μετά τη νύχτα της Ανάστασης.
Το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο και ξεκάθαρο: θόρυβος, πανικός, διαφυγή.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα είναι τεκμηριωμένο, με χιλιάδες ζώα να χάνονται κάθε χρόνο λόγω πυροτεχνημάτων και έντονων εορταστικών θορύβων. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα προβλέψιμο φαινόμενο.

Νομοθεσία και οι πρώτες αλλαγές

«Το ελληνικό πλαίσιο ρυθμίζει κυρίως την εμπορία και τη χρήση πυροτεχνημάτων ως προς την ανθρώπινη ασφάλεια. Η επίδραση του θορύβου στα ζώα παραμένει ουσιαστικά εκτός νομοθετικής συζήτησης», υπογραμμίζει ο κύριος Λαδάς.

Αντίθετα, συνεχίζει ο εκπαιδευτής, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται σαφής μετατόπιση προς περιορισμούς, ακόμη και προς αθόρυβα πυροτεχνήματα.

Στην Ελλάδα, αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε επίπεδο δήμων. Η πρωτοβουλία της Λιβαδειάς πέρυσι, για περιορισμό της χρήσης τους, αποτέλεσε μια πρώτη ένδειξη ότι το ζήτημα αρχίζει να αναγνωρίζεται.

Τι μπορεί να κάνει πρακτικά ένας κηδεμόνας

Όπως τονίζει ο κύριος Λαδάς, η νύχτα της Ανάστασης δεν είναι στιγμή εκπαίδευσης. Είναι στιγμή διαχείρισης. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σπίτι.

Ακόμη και ένας ήρεμος σκύλος, μπορεί να πανικοβληθεί και να διαφύγει, όταν εκτεθεί σε αιφνίδιους κρότους. Αυλές και μπαλκόνια είναι απολύτως απαγορευτικά και δεν αποτελούν ασφαλές περιβάλλον για εκείνη τη νύχτα.

Στο σπίτι πρέπει να περιορίσουμε όσο γίνεται τα ερεθίσματα. Κλειστά παράθυρα, κατεβασμένα ρολά, για μείωση των λάμψεων και μια σταθερή πηγή ήχου, όπως τηλεόραση ή μουσική, βοηθούν στη μείωση της έντασης των κρότων.

Είναι μια απλή μορφή «ηχητικής κάλυψης» που, μπορεί να κάνει διαφορά.


Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σημείο όπου ο σκύλος νιώθει ασφάλεια.

Αν επιλέξει να κρυφτεί, δεν τον πιέζουμε να βγει. Του επιτρέπουμε να διαχειριστεί την κατάσταση, όπως μπορεί.

Σε αντίθεση με ό,τι πιστευόταν παλαιότερα, η πλήρης αγνόηση του σκύλου δεν βοηθά.

Ο φόβος δεν είναι συμπεριφορά που «ενισχύεται». Είναι κατάσταση του νευρικού συστήματος. Μια ήρεμη, σταθερή επαφή, όπως ένα ήπιο χάδι ή η παρουσία δίπλα του, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του στρες, ενισχύοντας μηχανισμούς ασφάλειας στον οργανισμό. Αλλά και μειώνοντας την ένταση της αντίδρασης.

Το βασικό είναι να ακολουθούμε τον ίδιο τον σκύλο. Αν αναζητά επαφή, τη δίνουμε χωρίς υπερβολές και πολλά λόγια. Αν θέλει απόσταση, τη σεβόμαστε.

Η στάση του κηδεμόνα είναι καθοριστική. Η ένταση και η ανησυχία μεταφέρονται άμεσα. Η παρουσία πρέπει να είναι ήρεμη, σταθερή και προβλέψιμη.

Η σημασία της ημέρας πριν από τη νύχτα

Η προετοιμασία, αναφέρει ο κύριος Λαδάς, ξεκινά πριν πέσει το σκοτάδι. Ο σκύλος χρειάζεται να έχει καλύψει τις ανάγκες του μέσα στη μέρα επίσης χωρίς υπερβολές.
Μια καλή βόλτα νωρίς, σε ασφαλής χρονική στιγμή, βοηθά στη σωματική εκτόνωση.

Παράλληλα, ήπιες νοητικές δραστηριότητες κρατούν τον εγκέφαλο σε πιο ισορροπημένη κατάσταση. Δεν επιδιώκουμε υπερδιέγερση ούτε εξάντληση. Στόχος είναι ένας ρυθμισμένος οργανισμός.

Οι βόλτες πρέπει να ολοκληρώνονται πριν ξεκινήσουν οι πρώτοι κρότοι. Ένας σκύλος που τρομάζει έξω δεν έχει ασφαλές πλαίσιο και η εμπειρία αυτή, μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη συμπεριφορά του.

Σε περιπτώσεις έντονης κροτοφοβίας, η καθοδήγηση από κτηνίατρο, μπορεί να προσφέρει επιπλέον λύσεις υποστήριξης.

Ένα ζήτημα συνύπαρξης

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή, το θέμα των πυροτεχνημάτων δεν αφορά μόνο στα ζώα. Αφορά στον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε. Γιατί για έναν σκύλο, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως γιορτή, είναι μια εμπειρία έντονου φόβου. Και όσο αυτό παραμένει εκτός ουσιαστικής συζήτησης, θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα.

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου – σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωσή τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
07.04.26

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα
Η 4η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και, πλέον, ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ
Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

