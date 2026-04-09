Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης

Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος ψηφιακής εκπαίδευσης .

Ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα μέσω πέντε Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης — ένα σε κάθε Δημοτική Κοινότητα — προσφέροντας σε περίπου 150 δημότες τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Κατά την επίσκεψή τους στα Κέντρα Α1, Δ1 και Ε1, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ωφελούμενους και το προσωπικό, καθώς και να ενημερωθούν για την πρόοδο των εκπαιδευτικών δράσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, διαπιστώνοντας τη σημαντική ανταπόκριση των δημοτών στην πρωτοβουλία αυτή.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, μέσα από τη δράση αυτή, ο Δήμος Πειραιά ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης παρευρέθηκαν επίσης, η Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Αντωνία Καρακατσάνη, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης και η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα.

«Ίσες ευκαιρίες για όλους»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ανέφερε μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του:

«Μέσα από τα μαθήματα ψηφιακής ενδυνάμωσης, οι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας αποκτούν σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες, όπως να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς, να επικοινωνούν με τα παιδιά τους και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτονομία με την χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους. Ως Δήμος Πειραιά συνεχίζουμε να στηρίζουμε δράσεις, οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε μεταξύ άλλων σε δήλωσή της:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τη Δημοτική Αρχή τρεις κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης στον Πειραιά, έτσι ώστε να συζητήσουμε με τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας για το πως πάνε τα μαθήματα της ψηφιακής ενδυνάμωσης στα οποία συμμετέχουν».

Η Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Αντωνία Καρακατσάνη, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την ψηφιακή ενδυνάμωση στα μέλη των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης, όπου μαζί με τον Δήμαρχο και την Υπουργό επισκεφθήκαμε τα μέλη μας. Είδαμε πως λειτουργούν με την τεχνολογία, καθώς θα χρησιμοποιήσουν τα τάμπλετ για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον γιατρό τους και για άλλες σημαντικές συναλλαγές και διαπιστώσαμε ότι είναι ευχαριστημένοι».

πηγή φωτογραφιών, δήμος Πειραιά