Ο Τζέιντεν Σμιθ συναντά τον «θρύλο» Τζάκι Τσαν

Ο Τζάκι Τσαν γιορτάζει τα 72α γενέθλιά του και, ο Τζέιντεν Σμιθ δεν θα μπορούσε παρά να τον τιμήσει, ενθυμούμενος την επιρροή που είχε στην καριέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2010, όταν ο διάσημος κασκαντέρ συμπρωταγωνίστησε με τον Σμιθ στο ριμέικ της ταινίας «The Karate Kid».

«Είσαι ένας θρύλος»

Ο Τζέιντεν Σμιθ δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που απεικονίζει τον ίδιο με τον Τζάκι Τσαν, ώστε να γιορτάσει μαζί του (έστω και διαδικτυακά) τα 72α γενέθλιά του.

«Σ’ αγαπώ», έγραψε ο Τζέιντεν στη λεζάντα του, προσθέτοντας: «Άλλαξες τη ζωή μου και μου έμαθες πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αυτός που είμαι σήμερα χωρίς εσένα. Είσαι ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας ηγέτης. Χρόνια πολλά. Τα λέμε σύντομα».

View this post on Instagram A post shared by Jaden Smith (@c.syresmith)

«Σου ευχόμαστε αγάπη και φώτιση»

Με αφορμή τα 70ά γενέθλια του Τζάκι πριν από δύο χρόνια, ο πατέρας του Τζέιντεν, Γουίλ Σμιθ, τίμησε τον ηθοποιό με παρόμοιο τρόπο και υπογράμμισε το πόσο τον εκτιμούν σε οικογενειακό επίπεδο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στο Πεκίνο το 2010.

«Χρόνια πολλά για τα 70ά σου γενέθλια», έγραψε τότε ο Σμιθ. «Εκτός από το ότι συμμετείχες σε μερικές από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες και δημιούργησες μερικές από τις πιο τρελές στιγμές που έχουν καταγραφεί ποτέ στον κινηματογράφο, σε ευχαριστώ πάνω απ’ όλα που [βοήθησες] να μεγαλώσει ο Τζέιντεν».

«Ο χρόνος που περάσαμε μαζί σου στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Karate Kid θα μείνει για πάντα χαραγμένος μέσα μας», συνέχισε, προσθέτοντας: «Σου ευχόμαστε αγάπη και φώτιση στην επόμενη περιήγησή σου γύρω από τον ήλιο».

Από την πλευρά του, ο Τζάκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Πολλοί φίλοι μου υπενθυμίζουν ότι πρόκειται να γίνω 70 ετών. Κάθε φορά που άκουγα αυτόν τον αριθμό, η καρδιά μου σταματούσε για ένα δευτερόλεπτο και αναρωτιόμουν: ‘Είμαι ήδη 70 ετών;’. Αφού ξεπέρασα το σοκ, το δεύτερο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι μια φράση που είπε κάποτε ο μεγάλος μου αδελφός, ο Σάμο Χουνγκ: ‘Το να μπορείς να γεράσεις είναι προνόμιο’. Ειδικά για εμάς τους κασκαντέρ».

*Με πληροφορίες από: HELLO