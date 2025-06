Πατέρας κατάσκοπος, μητέρα λαθρέμπορος οπίου: Τα κρυμμένα μυστικά του Τζάκι Τσαν στο φως

Ο Τζάκι Τσαν μίλησε στο People για τη συγκλονιστική στιγμή που ο πατέρας του, Τσαρλς, του αποκάλυψε το ένοχο παρελθόν του ως κατάσκοπος.

Η ιστορία των γονέων του Τζάκι Τσαν, Τσαρλς και Λι-λι, είναι βγαλμένη από ταινία. Ο Τσαρλς Τσαν, γεννημένος ως Φανγκ Νταολόνγκ (Fang Daolong) το 1915 στην επαρχία Σαντόνγκ, ήταν ένα σκληρό αγόρι.

Από «άτακτο παιδί», όπως ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του, έγινε υπασπιστής ενός στρατηγού του Κουομιντάνγκ (KMT) – του Εθνικιστικού Κόμματος της Κίνας αλλά η καριέρα του όμως διακόπηκε απότομα όταν εκδιώχθηκε από τη θέση του, αφού κατά λάθος πυροβόλησε ένα γεμάτο όπλο.

Μετά την απώλεια των γονέων του σε ιαπωνικές αεροπορικές επιδρομές, ο Τσαρλς κατέφυγε στην επαρχία Τσονγκτσίνγκ.

Στη συνέχεια, ως μυστικός πράκτορας του KMT, έγινε στόχος πολλαπλών δολοφονικών επιθέσεων, πιθανότατα από τους πολιτικούς αντιπάλους. Ο Τσαρλς είχε ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον Σιντέ και τον Σισένγκ, από τον πρώτο του γάμο στην επαρχία Ανχούι.

Όταν η πρώτη του σύζυγος απεβίωσε από καρκίνο γύρω στο 1947, και με τον εμφύλιο πόλεμο να ξεσπάει, ο Τσαρλς μετακόμισε στη Σαγκάη, αφήνοντας πίσω τα δύο του παιδιά, σε ηλικίες εννέα και τριών ετών, για να «βρει τη θέση του» στον υπόκοσμο.

Η μητέρα του Τζάκι Τσαν, Λι-λι Τσαν, γεννημένη ως Τσεν Γιουερόνγκ (Chen Yuerong) γύρω στο 1916, είχε κι αυτή ένα εξίσου δύσκολο παρελθόν.

Οι γονείς της είχαν ένα παντοπωλείο, και ο πρώτος της σύζυγος, υποδηματοποιός, σκοτώθηκε από βόμβες των ιαπωνικών δυνάμεων στη Γουχάν. Έμεινε μόνη της να μεγαλώνει τις δύο κόρες της, τη Γιουλάν (12 ετών) και τη Γκουιλάν (4 ετών).

Λόγω οικονομικών δυσχερειών, η Λι-λι έφυγε από τη Γουχάν για τη Σαγκάη, λέγοντας στις κόρες της ότι θα επέστρεφε – ένα ψέμα για να μην τις στεναχωρήσει.

Στη Σαγκάη, έγινε γνωστή στον υπόκοσμο ως Τρίτη Αδελφή, μια δεινή παίκτρια, πότης και καπνίστρια, που εργαζόταν και ως υπηρέτρια σε πλούσιες οικογένειες, μαθαίνοντας μόνη της αγγλικά.

«Έχω ένα μυστικό να σου πω»

Οι ζωές του Τσαρλς και της Λι-λι διασταυρώθηκαν με έναν απρόσμενο τρόπο: ο Τσαρλς τη συνέλαβε για λαθρεμπόριο οπίου. Παρά τις συνθήκες, γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν.

Με την κομμουνιστική επανάσταση να κερδίζει έδαφος, ο Τσαρλς, για να κρυφτεί από τους κομμουνιστές, άλλαξε το επώνυμό του από Φανγκ σε Τσαν (το επώνυμο της Λι-λι, που ήταν πιο κοινό) και διέφυγε στο Χονγκ Κονγκ γύρω στο 1948-49, κρυμμένος σε ένα πλοίο. Ο ίδιος επέζησε του ταξιδιού, άλλοι επιβάτες πέθαναν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στη θάλασσα.

Η Λι-λι έφτασε στο Χονγκ Κονγκ δύο χρόνια αργότερα, το 1951, αφήνοντας πίσω τις δύο κόρες της.

Στο Χονγκ Κονγκ πια, ο Τσαρλς βρήκε δουλειά ως μάγειρας στο γαλλικό προξενείο, παρόλο που δεν ήξερε να μαγειρεύει! Έμαθε μόνος του και γρήγορα προήχθη σε επικεφαλής της κουζίνας.

«Έχω ένα μυστικό να σου πω». Αυτά ήταν τα λόγια του Τσαρλς Τσαν στον γιο του, Τζάκι, όταν ο διάσημος ηθοποιός ήταν πλέον σαράντα και πλέον ετών.

«Ο πατέρας μου ξαφνικά είπε, ‘Γιε μου, είμαι γέρος. Μπορεί να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω ποτέ’», αφηγήθηκε ο Τζάκι Τσαν, προωθώντας τη νέα του ταινία, Karate Kid: Legends στο People.

Η αποκάλυψη ήταν κεραυνός εν αιθρία: «Ο πατέρας μου ήταν κατάσκοπος».

Ο Τζάκι Τσαν, 71 σήμερα, περιέγραψε το αρχικό του σοκ. Ήταν τόσο έντονο που δεν μπορούσε καν να ακούσει την ιστορία του πατέρα του εκείνη τη στιγμή. «Πέντε ώρες αργότερα, του είπα, εντάξει. Τώρα είμαι έτοιμος να σε ακούσω».

Η απίστευτη ιστορία του Τσαρλς Τσαν ως κυβερνητικού πράκτορα κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου τη δεκαετία του 1940, αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ του 2003, Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family.

Το ίδιο φιλμ έριξε φως και στο εξίσου σκοτεινό παρελθόν της μητέρας του Τζάκι, Λι-λι, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν λαθρέμπορος οπίου και εθισμένη στο τζόγο.

Ένας άτακτος γιος, μια αναγκαστική επιλογή

Ο Τζάκι Τσαν γεννήθηκε ως Τσαν Κονγκ-σανγκ (Chan Kong-sang) στις 7 Απριλίου 1954, στο Βρετανικό Χονγκ Κονγκ. Οι γονείς του, φτωχοί πρόσφυγες, ζούσαν στα δωμάτια υπηρεσίας του γαλλικού προξενείου.

Ο μικρός Τζάκι ήταν ένα υπερκινητικό παιδί, κερδίζοντας το παρατσούκλι Πάο-Πάο (Κανόνι). Αν και ο πατέρας του τον ξυπνούσε νωρίς για να εξασκούνται στο κουνγκ φου, ο Τζάκι δεν ήταν καλός μαθητής. Ως δυσλεκτικός, μια μαθησιακή δυσκολία που δεν αντιμετωπιζόταν τότε, απέτυχε την πρώτη του χρονιά στο δημοτικό.

Ο Τζάκι Τσαν θυμήθηκε επίσης πώς ο Τσαρλς, ο οποίος απεβίωσε το 2008 σε ηλικία 93 ετών, και η Λι-λι, μια μαγείρισσα που έφυγε από τη ζωή το 2002 σε ηλικία 86 ετών, τον έστειλαν σε σχολή πολεμικών τεχνών. Ο λόγος; «Δεν μπορούσαν να με ελέγξουν» είπε.

Το 1960, όταν ο Τζάκι ήταν επτά ετών, οι γονείς του μετακόμισαν στην Καμπέρα της Αυστραλίας, όπου ο πατέρας του ανέλαβε θέση ως επικεφαλής μάγειρας στην αμερικανική πρεσβεία.

Ο Τζάκι στάλθηκε στην Ακαδημία Δράματος της Κίνας, μια αυστηρή σχολή του Πεκίνου, όπου έζησε και εκπαιδεύτηκε εντατικά για την επόμενη δεκαετία. Επέστρεψε στην Αυστραλία για να δει τους τους γονείς του το 1971. Εκεί εργάστηκε για λίγο ως οικοδόμος. Ένας συνάδελφος του ονόματι Τζακ του έδωσε το παρατσούκλι Μικρός Τζακ, που αργότερα έγινε Τζάκι.

Ο Τσαν έμαθε ότι δεν ήταν μοναχοπαίδι και ότι είχε δύο ετεροθαλείς αδελφούς στην ηπειρωτική Κίνα μόλις το 1999.

Αργότερα, ανακάλυψε την πραγματική του πατρική ταυτότητα (Φανγκ Νταολόνγκ) και άλλαξε το κινεζικό του όνομα σε Φανγκ Σιλόνγκ, το όνομα που θα του είχε δοθεί σύμφωνα με το γενεαλογικό βιβλίο της οικογένειάς του, το οποίο φέρεται να ανιχνεύει την καταγωγή τους στον πολιτικό της δυναστείας Τανγκ, Φανγκ Ξουανλίνγκ.

Οι αποκαλύψεις για τον πατέρα-πράκτορα και τη μητέρα-λαθρέμπορο εμπλουτίζουν τον μύθο του Τζάκι Τσαν που το παρελθόν της οικογένειας του μόλις ξεπέρασε και την πιο ευφάνταστη κινηματογραφική πλοκή.

Ένας κόσμος μυστικών, που τώρα, επιτέλους, βλέπει το φως δεν μπορεί ποτέ να βγει νοκ-άουτ.

O Tζάκι Τσαν επιστρέφει στις οθόνες και το σύμπαν του Karate Kids: Legends. , εισιτήρια για την ταινία εδώ.