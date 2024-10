Έτοιμο το νέο «Karate Kid»

Η νέα ταινία «Karate Kid: Legends» με πρωταγωνιστές τους Ραλφ Μάτσιο και Τσάκι Τσαν θα κυκλοφορήσει το 2025. Το project αναμένεται να συνδέσει τους χαρακτήρες του Daniel LaRusso και του Τσαν, με το σενάριο να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς καράτε.

Η ταινία ανακοινώθηκε επίσημα με την αποκάλυψη του λογότυπου και τίτλου της, και περαιτέρω λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν στη Comic Con της Νέας Υόρκης. Οι δημιουργοί στοχεύουν να συνδυάσουν τη νοσταλγία της κλασικής σειράς με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Η νέα ταινία στο έπος «Karate Kid» στοχεύει να είναι μια γιορτή αυτού του μακροχρόνιου και αγαπημένου franchise που δημιουργήθηκε από τον Robert Mark Kamen. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συνεχίζει να προχωρά με καλό ρυθμό και στο επόμενο Comic Con της Νέας Υόρκης θα υπάρξει μια δημοσίευση αφιερωμένη σε αυτήν την ταινία μεγάλου μήκους.

Ο επίσημος λογαριασμός X του «Karate Kid» αποκάλυψε το λογότυπο και τον τίτλο της επόμενης ταινίας στο έπος που θα χρησιμεύσει για να συγκεντρώσει τους πιο σχετικούς χαρακτήρες της. Θα ονομάζεται «Karate Kid: Legends» και θα έχει ένα πάνελ στο Comic Con της Νέας Υόρκης όπου θα αποκαλυφθούν περισσότερες βασικές λεπτομέρειες, όπως η πλοκή του ή ολόκληρο το καστ του.

The new #KarateKidMovie is kicking things off at #NYCC. Join us at the Empire Stage at the Javits center on Friday, October 18th 7:00PM-8:00PM. pic.twitter.com/WxxqoiwKW8

— Karate Kid Movie (@KarateKidMovie) October 10, 2024