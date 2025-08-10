Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

Ο Τζάκι Τσαν επανέλαβε τον ρόλο του στην ταινία «Ο κίτρινος πράκτωρ του Χονγκ Κονγκ» σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Κλάους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ο Τσαν είχε αναλάβει έναν μικρό ρόλο στην εμβληματική ταινία του 1973, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μπρους Λι. Στο παρελθόν, παραδέχτηκε ότι ο Λι τον χτύπησε κατά λάθος με ένα ραβδί κατά τη διάρκεια μιας σκηνής, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να ολοκληρώσει τη λήψη.

«Δεν είμαι ο Σούπερμαν. Φοβάμαι. Πριν από ένα ακροβατικό, σκέφτομαι: ‘Θα πεθάνω αυτή τη φορά;’», ανέφερε.

«Σου άρεσε η σχολή;»

Όπως μεταδίδει το Variety, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ, μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής, στην οποία εισχώρησε σχεδόν ακούσια.

«Είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουν τεμπέλης, άτακτος, δεν ήθελα να μελετήσω – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών. Μου άρεσε να παλεύω όταν ήμουν μικρός. Αργότερα, με ρώτησε: ‘Σου άρεσε η σχολή;’» Ναι, πολύ [του απάντησα]. Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε.

Ο Τσαν ξεκίνησε ως κασκαντέρ, εμφανιζόμενος στην ταινία του Λι «Οι Ματωμένες Γροθιές του Καράτε» (1972) σε σκηνοθεσία Λο Γουέι, πριν τελικά μεταπηδήσει στο κινηματογραφικό βάθρο ως ηθοποιός.

«[Θυμάμαι να λέω]: ‘Οι ταινίες είναι υπέροχες – μπορώ να έχω το δικό μου lunch box’».

«Δεν είναι κινηματογραφιστές, είναι επιχειρηματίες»

Ο Τσαν θέλησε να διεισδύσει στην έβδομη τέχνη ποικιλοτρόπως και να βουτήξει δίχως βοήθεια στα βαθιά: «Έβαζα ακόμα και το μακιγιάζ μου μόνος μου – ήθελα να δείξω στον σκηνοθέτη ότι είμαι αρκετά καλός. Κάνω τα πάντα – μόνος μου. Τώρα, λέω στους κινηματογραφιστές: ‘Αν μάθετε μόνο πώς να σκηνοθετείτε, αυτό δεν είναι αρκετό’», ανέφερε.

«Το κοινό δεν γνωρίζει τίποτα για τη βροχή, τον παραγωγό ή την περικοπή του προϋπολογισμού. Θέλει απλώς μια καλή ταινία. Το έχω πάντα αυτό κατά νου, γι’ αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε σκηνή τέλεια. Τα μεγάλα στούντιο δεν είναι κινηματογραφιστές, είναι επιχειρηματίες. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις μια καλή ταινία στις μέρες μας».

Κατά τη διάρκεια του masterclass, ο Τζάκι Τσαν μίλησε επίσης για τον εκλιπόντα πατέρα του, ο οποίος του έστελνε κασέτες με την φωνή του.

«Αν τις άκουγα τώρα, νομίζω ότι θα έκλαιγα», είπε.

*Με πληροφορίες από: Variety