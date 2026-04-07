Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στη Λάρισα η καταληκτική ενημερωτική ημερίδα με θέμα την κλιματική κρίση και την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Thriving Agroecology Living Lab.

Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σ. Κίνζιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Α. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), Α. Ραυτόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Farmers Union, Γ.Μπακόλας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Αναστάσιος Μαυρίδης, τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης για τη μετάβαση από τον διάλογο σε συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες κατευθύνσεις πολιτικής, με βάση μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που να αξιοποιεί τη γνώση των τοπικών κοινωνιών και του αγροτικού τομέα. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για συστηματική και προληπτική διαχείριση των σύνθετων κινδύνων, με κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη δέσμευση για μετατροπή των συμπερασμάτων σε πρακτικές λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν δέκα άξονες πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στη μελισσοκομία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τη κτηνοτροφία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής επικαιρότητας όπως ο έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και του αφθώδη πυρετού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι συζήτησης με τη συμμετοχή αγροτών, όπου αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

«Η ετοιμότητα δεν αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας»

Στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ τόνισε: «Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός κύκλου εργασιών. Είναι η στιγμή που ένας ευρύτερος διάλογος — που ξεκίνησε από τον ίδιο τον τόπο, από παραγωγούς, τοπικές κοινότητες και φορείς της περιφέρειας — αποκτά συγκεκριμένη κατεύθυνση και προοπτική εφαρμογής.

Αυτό δεν αποτελεί απλώς μεθοδολογική επιλογή — είναι πολιτική θέση. Η γνώση που απαιτείται για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών ανθεκτικότητας δεν βρίσκεται μόνο ή αποκλειστικά στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης. Παράγεται και διαμορφώνεται στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στα συλλογικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Ο αγροτικός τομέας δυστυχώς αντιμετωπίζει σήμερα ένα σύνθετο φάσμα κινδύνων που δεν χωρούν σε μία κατηγορία και δεν αντιμετωπίζονται με ένα μόνο εργαλείο: βιολογικές απειλές, ακραία κλιματικά φαινόμενα, πυρκαγιές, ανθρωπογενείς πιέσεις. Η απάντηση σε αυτούς τους κινδύνους δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτεί συστηματική προσέγγιση, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και — κυρίως — προληπτική και όχι αντιδραστική λογική. Η ετοιμότητα δεν αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για μια ακόμα φορά καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση — όχι ως απλός εκτελεστής κεντρικών οδηγιών, αλλά ως ενεργός παράγοντας σχεδιασμού, με γνώση του τόπου, εγγύτητα στον πολίτη και ικανότητα συντονισμού φορέων διαφορετικών επιπέδων και αρμοδιοτήτων σε συνθήκες κρίσης.

Η ΕΕΤΑΑ, ως θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμβάλει στη μετατροπή των σημερινών συμπερασμάτων σε εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής — προτάσεις που θα ενισχύουν την ετοιμότητα, θα στηρίζουν τους παραγωγούς και θα αναβαθμίζουν τη συνεργασία μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης.

Σας εύχομαι παραγωγικές εργασίες. Η σημερινή συζήτηση έχει ουσιαστική αξία και αναμένουμε τα συμπεράσματά της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».