07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Αυτοδιοίκηση 07 Απριλίου 2026, 15:23

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στη Λάρισα η καταληκτική ενημερωτική ημερίδα με θέμα την κλιματική κρίση και την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Thriving Agroecology Living Lab.

Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σ. Κίνζιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Α. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), Α. Ραυτόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Farmers Union, Γ.Μπακόλας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Αναστάσιος Μαυρίδης, τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης για τη μετάβαση από τον διάλογο σε συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες κατευθύνσεις πολιτικής, με βάση μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που να αξιοποιεί τη γνώση των τοπικών κοινωνιών και του αγροτικού τομέα. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για συστηματική και προληπτική διαχείριση των σύνθετων κινδύνων, με κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη δέσμευση για μετατροπή των συμπερασμάτων σε πρακτικές λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν δέκα άξονες πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στη μελισσοκομία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τη κτηνοτροφία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής επικαιρότητας όπως ο έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και του αφθώδη πυρετού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι συζήτησης με τη συμμετοχή αγροτών, όπου αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

«Η ετοιμότητα δεν αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας»

Στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ τόνισε: «Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός κύκλου εργασιών. Είναι η στιγμή που ένας ευρύτερος διάλογος — που ξεκίνησε από τον ίδιο τον τόπο, από παραγωγούς, τοπικές κοινότητες και φορείς της περιφέρειας — αποκτά συγκεκριμένη κατεύθυνση και προοπτική εφαρμογής.

Αυτό δεν αποτελεί απλώς μεθοδολογική επιλογή — είναι πολιτική θέση. Η γνώση που απαιτείται για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών ανθεκτικότητας δεν βρίσκεται μόνο ή αποκλειστικά στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης. Παράγεται και διαμορφώνεται στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στα συλλογικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Ο αγροτικός τομέας δυστυχώς αντιμετωπίζει σήμερα ένα σύνθετο φάσμα κινδύνων που δεν χωρούν σε μία κατηγορία και δεν αντιμετωπίζονται με ένα μόνο εργαλείο: βιολογικές απειλές, ακραία κλιματικά φαινόμενα, πυρκαγιές, ανθρωπογενείς πιέσεις. Η απάντηση σε αυτούς τους κινδύνους δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτεί συστηματική προσέγγιση, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και — κυρίως — προληπτική και όχι αντιδραστική λογική. Η ετοιμότητα δεν αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για μια ακόμα φορά καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση — όχι ως απλός εκτελεστής κεντρικών οδηγιών, αλλά ως ενεργός παράγοντας σχεδιασμού, με γνώση του τόπου, εγγύτητα στον πολίτη και ικανότητα συντονισμού φορέων διαφορετικών επιπέδων και αρμοδιοτήτων σε συνθήκες κρίσης.

Η ΕΕΤΑΑ, ως θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμβάλει στη μετατροπή των σημερινών συμπερασμάτων σε εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής — προτάσεις που θα ενισχύουν την ετοιμότητα, θα στηρίζουν τους παραγωγούς και θα αναβαθμίζουν τη συνεργασία μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης.

Σας εύχομαι παραγωγικές εργασίες. Η σημερινή συζήτηση έχει ουσιαστική αξία και αναμένουμε τα συμπεράσματά της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026
Η παρουσία της κερκυραϊκής αντιπροσωπείας αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη μετά την αδελφοποίηση των δύο Δήμων (Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
O Δήμαρχος Πειραιά, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, επισκέφθηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά, όπου προσέφεραν δώρα.

Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Με στόχο την άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διενεργήθηκε άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη
Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

