Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Σύσσωμοι, η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, τίμησαν με την παρουσία τους την επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Παραβρέθηκαν σε αυτήν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Δημήτρης Μαραβέλιας και Αναστάσιος Μαυρίδης, αντίστοιχα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υφυπουργός Εσωτερικών κα. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, ο Γ.Γ. του ΥΠΕΣ για θέματα Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Κάρναβος ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου και Δημήτρης Καφαντάρης, αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Γιώργιος Χατζημάρκος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, Μέλη των Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των ΠΕΔ, οι Πρόεδροι και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι που θήτευσαν στην ΕΕΤΑΑ από τη δημιουργία της και στελέχη που πλέον έχουν αποχωρήσει από την Εταιρία.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Μαραβέλιας, αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό της δημιουργίας της Εταιρίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι, είναι από τις ελάχιστες δομές της χώρας που άντεξε διαχρονικά και αυτό γιατί, «έμαθε και η ίδια να μεταρρυθμίζεται, να αλλάζει και να γίνεται αποτελεσματική σε κάθε εποχή. Το μυστικό της επιτυχίας της είναι η αρχική της σύνθεση. Η αυτοδιοίκηση, η ελληνική πολιτεία και οι κοινωνικοί φορείς. Πάνω από όλους όμως ήταν και είναι οι άνθρωποί της. Οι άνθρωποί της που διαχρονικά την στήριξαν με τη βοήθεια πάντα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ. Και είμαι σίγουρος ότι, θα δοθεί η δυνατότητα, όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία της ΕΕΤΑΑ, να συμβάλλει και σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Αναστάσιος Μαυρίδης, χαρακτήρισε την ΕΕΤΑΑ ως «τον θεσμό εκείνο που αποτελεί το διαχρονικό πυλώνα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα».

«Σε αυτή τη μακρόχρονη διαδρομή η ΕΕΤΑΑ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της τοπικής διακυβέρνησης, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη στήριξη κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών», είπε, ενώ υπενθύμισε μια σειρά έργων που συνέβαλαν σε αυτό, όπως, τη στήριξη θεσμικών μεταρρυθμίσεων (ίδρυση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Καλλικράτης, Καποδίστριας), υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων για τους ΟΤΑ, επιμόρφωση αιρετών και εργαζομένων στην Τ.Α.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ στη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας και στη στήριξη από αυτήν στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

Φυσικά δεν παρέλειψε την αναφορά στους εργαζόμενους της Εταιρίας και τη συμβολή τους στα όσα έχουν επιτευχθεί έως σήμερα, καθώς και «στους σταθερούς συμμάχους και αρωγούς της», όπως τους χαρακτήρισε, το ΥΠΕΣ, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και όλα τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του τόνισε ότι ,«η επέτειος των 40 χρόνων αποτελεί για την Εταιρία μια σημαντική στιγμή αναστοχασμού και ταυτόχρονα αφετηρία για το μέλλον».

Ο συνδετικός κρίκος κράτους αυτοδιοίκησης

Αναφερόμενος στο ρόλο που έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρία, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος είπε χαρακτηριστικά : «η ΕΕΤΑΑ έχει συνδεθεί με όλη την ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια. Γεγονός που απαιτεί μεγάλη δύναμή. Μια δύναμη που αντλεί από τη μετοχική της σύνθεση. Είναι ο μόνος δημόσιος τομέα στη χώρα μας, που έχει ένα τρίγωνο ως μετόχους. Την κεντρική Κυβέρνηση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Είναι με άλλα λόγια ένα σχήμα που συνδέει το κεντρικό Κράτος με την αυτοδιοίκηση. Που συνδέει πολιτικές δημόσιες με την υλοποίησή τους. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον για τα επόμενα χρόνια».

Όσον αφορά στο ρόλο που καλείται να παίξει τα επόμενα χρόνια, ο Υπουργός σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΕΤΑΑ, ενημέρωσε ότι η ΕΕΤΑΑ θα συμβάλλει στην ομαλή εφαρμογή – αλλαγή του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης- συνεπικουρούμενη από την ΠΕΤΑ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. «Καλούνται δηλαδή να αξιοποιήσουν το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την ψήφιση μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου, προκειμένου να εκπαιδεύσουν, να ενημερώσουν, να φτιάξουν το υλικό, τους οδικούς χάρτες για όλες τις αλλαγές που θα γίνουν στους ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα της καθημερινότητας».

Ο κ. Λιβάνιος δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ, εκφράζοντας την προσωπική του επιθυμία να καταστεί η Εταιρία ο τεχνικός βραχίωνας υποστήριξης όλων των ορεινών και νησιωτικών δήμων και γενικότερα όποιων δήμων έχουν ανάγκη, προκειμένου να ωριμάσουν, να υλοποιήσουν, να τρέξουν και να επιβλέψουν έργα, με απώτερο σκοπό να λυθεί το μεγάλο ζήτημα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών που χρειαζόμαστε».

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να κάνει και αυτός ιδιαίτερη αναφορά στα στελέχη της Εταιρίας, χαρακτηρίζοντάς τα πολύ αξιόλογα, με γνώσεις, εμπειρία και θέληση που έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο να γίνει η ΕΕΤΑΑ το δεξί χέρι όλων των Δήμων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, χαρακτήρισε τη 40χρονη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ως έναν σημαντικό σταθμό στα αυτοδιοικητικά χρονικά. «Η ΕΕΤΑΑ αποτέλεσε διαχρονικά, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έναν ισχυρό βραχίονα σε ότι και αν της έχει ανατεθεί γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Η ΚΕΔΕ πάντα βρίσκεται στο πλευρό της. Τη στήριζε, τη στηρίζει και θα εξακολουθήσει να τη στηρίζει με κάθε τρόπο και κυρίως οικονομικά, τόσο στη λειτουργία της όσο και στην εκπλήρωση της αποστολής της. Θεωρούμε όμως ότι, για να βελτιωθεί η λειτουργία της και η αποδοτικότητά της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της. Σε αυτήν την προσπάθεια η ΚΕΔΕ είναι διατεθειμένη να συμβάλει με την οικονομική της στήριξη, προκειμένου το πρόβλημα να λυθεί οριστικά», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «η ΕΕΤΑΑ ωρίμασε μαζί με την αυτοδιοίκηση και στα χρόνια που έχει διανύσει έως σήμερα πρόσφερε κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ αυτονόητο. Λειτούργησε ως ο Οργανισμός ο οποίος μετουσίωσε ουσιαστικά εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε αποτελέσματα στην κοινωνία. Ήταν και είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των δήμων. Μια γέφυρα μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των δήμων. Μια γέφυρα μεταξύ των δήμων και των περιφερειών. Το πιο βασικό όμως, πάντα ήταν μια γέφυρα η οποία στο τέλος έδινε αποτελέσματα στους πολίτες. Το έργο της ΕΕΤΑΑ είναι αυτό που την έχει καθιερώσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης ως τον πιο αξιόλογο οργανισμό του χώρου», τόνισε.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών κα. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, διαβεβαίωσε πως το ΥΠΕΣ θα συνεχίσει να βοηθά την Εταιρία, όπου και όποτε το χρειαστεί προκειμένου να συνεχίσει υλοποιεί το όραμά της για τη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και να δημιουργεί συνεχώς συνέργειες με όλους τους δήμους και τις περιφέρειες.

Στο πλευρό της ΕΕΤΑΑ και των ανθρώπων της και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, μίλησε για την τεράστια προσφορά της στην αυτοδιοίκηση αλλά και για το πλούσιο έργο της που επιτελέστηκε στη 40χρονη πορεία της.

Οι χαιρετισμοί έκλεισαν με την Πρόεδρο του Σωματείου των εργαζομένων της ΕΕΤΑΑ κα. Έφη Γουνελά. Η κα. Γουνελά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και αυτή με τη σειρά της στο διαχρονικό έργο και την προσφορά της Εταιρίας, στην αυτοδιοίκηση και στους ανθρώπους που την υπηρετούν αλλά και στην εξαιρετική συνεργασία που έχει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΚΕΔΕ, ΥΠΕΣ κ.α.). Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στο σήμερα και στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, τόσο για τη λειτουργία της, όσο και για τα στελέχη της.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του Σωματείου ευχήθηκε να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ, να συνεχίσει να είναι το βασικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση, να απολαμβάνει το κύρος που έχει κατακτήσει και να αποτελεί έναν πρότυπο εργασιακό χώρο που θα επιλέγουν να εργαστούν νέοι με προσόντα και ικανότητες.

Ακολούθησε η βράβευση, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Γιώργου Χατζημάρκου, για τη συνεργασία και τη στήριξη που παρέχουν στην Εταιρία, καθώς και, του Ιδρυτή της Πάνου Μαϊστρου και όλων όσων διετέλεσαν Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΕΕΤΑΑ από τη δημιουργία της έως σήμερα, σε αναγνώριση της προσφοράς και του σημαντικού έργου τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο εμπνευστής και δημιουργός της ΕΕΤΑΑ κ. Πάνος Μαίστρος, παρέλαβε τη τιμητική πλακέτα φανερά συγκινημένος. Παίρνοντας το λόγο και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, έκανε μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που προηγήθηκαν της δημιουργίας της ΕΕΤΑΑ, στα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν σε αυτήν, στις αφετηρίες που βοήθησαν ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της (τοπική ανάπτυξη, πολυμετοχικότητα, συνεργασία, συνεννόηση, διασφάλιση οικονομικών πόρων μέσα και από ΚΑΠ). Τέλος, μίλησε για το όραμα που τους οδήγησε σε μια τέτοια απόφαση ενώ, απευθυνόμενους στους εμπλεκόμενους φορείς, ζήτησε να δοθεί καινούρια ώθηση με τη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα να λειτουργεί και να προσφέρει στην αυτοδιοίκηση και τα επόμενα χρόνια.