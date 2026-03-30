Στ. Αρναουτάκης: Ζητάμε με τους Δημάρχους αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και διασφάλιση πόρων

Την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για υποδομές, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος επισκέφθηκε την Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Καλωσορίζοντας τον κ. Σκρέκα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ανέφερε, ότι, υπάρχει στο νησί δυναμική για ανάπτυξη και με την άριστη συνεργασία με τους Δημάρχους παρέχεται το δικαίωμα, όλοι μαζί, να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία.

Ο κ. Αρναουτάκης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, ζήτησε από τον κ. Σκρέκα μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων.

Η Κρήτη στο επίκεντρο

Από την πλευρά του ο κ. Σκρέκας ευχαριστώντας για την υποδοχή και την φιλοξενία, ανέφερε, ότι η Κρήτη «αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Στο νησί γίνονται έργα πνοής όπως είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ, παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα κ.α που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας τις επόμενες δεκαετίες».

Μάλιστα ο κ. Σκρέκας, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, ανέφερε ότι η Κρήτη συνεισφέρει πολύ σημαντικά, συνολικά, στην εθνική οικονομία και για αυτό θα πρέπει να έχει αντίστοιχο μέρισμα και στήριξη από την Κυβέρνηση, και αυτό γίνεται πράξη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δήμαρχοι στο πλαίσιο της συνάντησης, έθεσαν θέματα και προβλήματα των περιοχών τους ζητώντας την επίλυση τους για περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, οι βουλευτές της Ν.Δ. στο Ηράκλειο κύριοι Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Γωγώ Μηλάκη, στελέχη της Ν.Δ.