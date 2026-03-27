Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο
Αυτοδιοίκηση 27 Μαρτίου 2026, 18:08

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο

Γ. Κεφαλογιάννης: «Πρόληψη, ετοιμότητα και συντονισμός: Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι για την αντιπυρική περίοδο 2026».

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στην Κέρκυρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η πλήρης επιχειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Κατά την τοποθέτησή του, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, «ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία της αντιπυρικής περιόδου δεν κρίνεται μόνο την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά πολύ νωρίτερα, στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων και στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων της αντιπυρικής περιόδου 2025 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημαντική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της καθημερινής πυρκαγιάς, η Περιφέρεια εμφανίζει αυξημένη ευαλωτότητα στην εκδήλωση λίγων αλλά ιδιαίτερα καταστροφικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 31.258 καμένα στρέμματα, έναντι μέσου όρου 10.855 στρεμμάτων για την περίοδο 2005–2024, παρότι οι πυρκαγιές ήταν μόλις 110, έναντι μέσου όρου 317. «Η εικόνα του 2025 δεν είναι εικόνα πολλών φωτιών, αλλά εικόνα λίγων και εξαιρετικά επιβαρυντικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν τη συνολική ισορροπία της Περιφέρειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πυρκαγιά στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου, με καμένη έκταση περίπου 24.000 στρεμμάτων, που αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα της συνολικής καμένης έκτασης της Περιφέρειας, καθώς και στα σημαντικά περιστατικά στον Αθέρα Ληξουρίου και στον Καραβάδο Κεφαλονιάς. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κέρκυρα παρουσιάζει υψηλότερη συχνότητα περιστατικών, αλλά με σαφώς ελεγχόμενη ένταση, χωρίς μεγάλα συμβάντα, γεγονός που αποτυπώνει τη διαφορετική πυρολογική συμπεριφορά μεταξύ των νησιών.

Ο Υπουργός ανέδειξε επίσης τη σημασία της ανάλυσης των αιτίων των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι από το σύνολο των περιστατικών που διερευνήθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 46,7% αποδίδεται σε εμπρησμό από πρόθεση και το 34,2% σε αμέλεια. Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 80% των πυρκαγιών σχετίζεται άμεσα με ανθρώπινη συμπεριφορά, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην καταστολή, αλλά πρέπει να δίνει έμφαση στην πρόληψη, στον έλεγχο των ανθρωπογενών αιτιών και στην ενίσχυση της ανακριτικής αποτελεσματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο κ. Κεφαλογιάννης έθεσε τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για την αντιπυρική περίοδο 2026, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, στη βελτίωση της ικανότητας άμεσου περιορισμού της έκτασης των πυρκαγιών, στη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων και των μεταβατικών ζωνών του τοπίου, καθώς και στην πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των προληπτικών παρεμβάσεων, ιδίως στη διαχείριση της βλάστησης σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές όπου γειτνιάζουν οικισμοί με φυσική βλάστηση. Όπως σημείωσε, για τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν εγκριθεί πρόσφατα 1,8 εκατ. ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας, καλώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει άμεσα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων, επισήμανε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα, θα αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο των οικοπέδων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει την ευθύνη ελέγχου των καταγγελιών και των σχετικών αναφορών.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, της ενίσχυσης των υποδομών πυρόσβεσης – όπως το δασικό οδικό δίκτυο, οι υδατοδεξαμενές και οι πυροσβεστικοί κρουνοί – καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιοχές.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της επιτήρησης και της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο συνολικό σύστημα επιτήρησης που έχει οργανωθεί στην Περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει πυροφυλάκια, περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, τοπικά κέντρα επιτήρησης, καθώς και εναέρια επιτήρηση κρίσιμων περιοχών με πέντε drones σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, τα οποία θα παρέχουν άμεσα εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ.

Παράλληλα, τόνισε ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος απαιτείται σαφής εικόνα της στελέχωσης των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Δήμων, των πυροφυλακίων και της διαθεσιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα τόσο στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες όσο και στο ΠΕΚΕ Ιονίων Νήσων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ» από τους Δήμους που δεν το έχουν ακόμη ολοκληρώσει, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας.


Αναφορικά με τις διαθέσιμες δυνάμεις για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι στα Ιόνια Νησιά θα επιχειρήσουν συνολικά 749 άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προερχόμενοι από το μόνιμο προσωπικό, τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τους εποχικούς πυροσβέστες. Επιπλέον, τη μάχη των πυρκαγιών θα ενισχύσουν 39 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και 161 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας από 11 εθελοντικές οργανώσεις.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχρονική συμβολή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία είναι, πάνω απ’ όλα, ένα οικοσύστημα συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η επιτυχία δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός μόνο φορέα, αλλά αποτέλεσμα συντονισμού, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δασαρχείων και των εθελοντών.

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και κάλεσε όλους τους φορείς να παραμείνουν σε διαρκή ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη προετοιμασία, η πρόληψη και ο συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών».

«Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε με σαφήνεια τις κρίσιμες προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία των νησιών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη άμεσων αποφάσεων, επαρκών μέσων και λειτουργικής ευελιξίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έθεσε ως ζήτημα πρώτης γραμμής τη μόνιμη παρουσία εναέριων μέσων σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η γεωμορφολογία και η νησιωτικότητα επιβάλλουν ταχύτητα αντίδρασης και άμεση επιχειρησιακή κάλυψη, ιδιαίτερα για απομακρυσμένες περιοχές όπως οι Παξοί και τα Διαπόντια Νησιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυξημένη καύσιμη ύλη που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη υλοποίηση καθαρισμών και προληπτικών δράσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτροπή πυρκαγιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των χρηματοδοτικών ροών για έργα αποκατάστασης και πρόληψης, τονίζοντας ότι καθυστερήσεις πέραν των αρχών της άνοιξης ακυρώνουν στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης κρίσιμων παρεμβάσεων πριν την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στέλνοντας με τον τρόπο αυτό ένα ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης και ευθύνης και εστιάζοντας ξεκάθαρα στην ανάγκη θωράκισης των νησιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μέσα, μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»
Συλλογική μνήμη 27.03.26

Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»

«Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη» αναφέρει ο Δήμος Πειραιά μεταξύ άλλων.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

