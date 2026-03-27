Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στην Κέρκυρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η πλήρης επιχειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Κατά την τοποθέτησή του, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, «ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία της αντιπυρικής περιόδου δεν κρίνεται μόνο την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά πολύ νωρίτερα, στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων και στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων της αντιπυρικής περιόδου 2025 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημαντική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της καθημερινής πυρκαγιάς, η Περιφέρεια εμφανίζει αυξημένη ευαλωτότητα στην εκδήλωση λίγων αλλά ιδιαίτερα καταστροφικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 31.258 καμένα στρέμματα, έναντι μέσου όρου 10.855 στρεμμάτων για την περίοδο 2005–2024, παρότι οι πυρκαγιές ήταν μόλις 110, έναντι μέσου όρου 317. «Η εικόνα του 2025 δεν είναι εικόνα πολλών φωτιών, αλλά εικόνα λίγων και εξαιρετικά επιβαρυντικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν τη συνολική ισορροπία της Περιφέρειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πυρκαγιά στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου, με καμένη έκταση περίπου 24.000 στρεμμάτων, που αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα της συνολικής καμένης έκτασης της Περιφέρειας, καθώς και στα σημαντικά περιστατικά στον Αθέρα Ληξουρίου και στον Καραβάδο Κεφαλονιάς. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κέρκυρα παρουσιάζει υψηλότερη συχνότητα περιστατικών, αλλά με σαφώς ελεγχόμενη ένταση, χωρίς μεγάλα συμβάντα, γεγονός που αποτυπώνει τη διαφορετική πυρολογική συμπεριφορά μεταξύ των νησιών.

Ο Υπουργός ανέδειξε επίσης τη σημασία της ανάλυσης των αιτίων των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι από το σύνολο των περιστατικών που διερευνήθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 46,7% αποδίδεται σε εμπρησμό από πρόθεση και το 34,2% σε αμέλεια. Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 80% των πυρκαγιών σχετίζεται άμεσα με ανθρώπινη συμπεριφορά, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην καταστολή, αλλά πρέπει να δίνει έμφαση στην πρόληψη, στον έλεγχο των ανθρωπογενών αιτιών και στην ενίσχυση της ανακριτικής αποτελεσματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο κ. Κεφαλογιάννης έθεσε τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για την αντιπυρική περίοδο 2026, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, στη βελτίωση της ικανότητας άμεσου περιορισμού της έκτασης των πυρκαγιών, στη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων και των μεταβατικών ζωνών του τοπίου, καθώς και στην πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των προληπτικών παρεμβάσεων, ιδίως στη διαχείριση της βλάστησης σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές όπου γειτνιάζουν οικισμοί με φυσική βλάστηση. Όπως σημείωσε, για τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν εγκριθεί πρόσφατα 1,8 εκατ. ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας, καλώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει άμεσα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων, επισήμανε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα, θα αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο των οικοπέδων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει την ευθύνη ελέγχου των καταγγελιών και των σχετικών αναφορών.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, της ενίσχυσης των υποδομών πυρόσβεσης – όπως το δασικό οδικό δίκτυο, οι υδατοδεξαμενές και οι πυροσβεστικοί κρουνοί – καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιοχές.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της επιτήρησης και της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο συνολικό σύστημα επιτήρησης που έχει οργανωθεί στην Περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει πυροφυλάκια, περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, τοπικά κέντρα επιτήρησης, καθώς και εναέρια επιτήρηση κρίσιμων περιοχών με πέντε drones σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, τα οποία θα παρέχουν άμεσα εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ.

Παράλληλα, τόνισε ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος απαιτείται σαφής εικόνα της στελέχωσης των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Δήμων, των πυροφυλακίων και της διαθεσιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα τόσο στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες όσο και στο ΠΕΚΕ Ιονίων Νήσων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ» από τους Δήμους που δεν το έχουν ακόμη ολοκληρώσει, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας.



Αναφορικά με τις διαθέσιμες δυνάμεις για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι στα Ιόνια Νησιά θα επιχειρήσουν συνολικά 749 άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προερχόμενοι από το μόνιμο προσωπικό, τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και τους εποχικούς πυροσβέστες. Επιπλέον, τη μάχη των πυρκαγιών θα ενισχύσουν 39 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και 161 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας από 11 εθελοντικές οργανώσεις.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχρονική συμβολή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία είναι, πάνω απ’ όλα, ένα οικοσύστημα συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η επιτυχία δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός μόνο φορέα, αλλά αποτέλεσμα συντονισμού, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δασαρχείων και των εθελοντών.

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και κάλεσε όλους τους φορείς να παραμείνουν σε διαρκή ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη προετοιμασία, η πρόληψη και ο συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών».

«Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε με σαφήνεια τις κρίσιμες προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία των νησιών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη άμεσων αποφάσεων, επαρκών μέσων και λειτουργικής ευελιξίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έθεσε ως ζήτημα πρώτης γραμμής τη μόνιμη παρουσία εναέριων μέσων σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η γεωμορφολογία και η νησιωτικότητα επιβάλλουν ταχύτητα αντίδρασης και άμεση επιχειρησιακή κάλυψη, ιδιαίτερα για απομακρυσμένες περιοχές όπως οι Παξοί και τα Διαπόντια Νησιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυξημένη καύσιμη ύλη που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη υλοποίηση καθαρισμών και προληπτικών δράσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτροπή πυρκαγιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των χρηματοδοτικών ροών για έργα αποκατάστασης και πρόληψης, τονίζοντας ότι καθυστερήσεις πέραν των αρχών της άνοιξης ακυρώνουν στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης κρίσιμων παρεμβάσεων πριν την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στέλνοντας με τον τρόπο αυτό ένα ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης και ευθύνης και εστιάζοντας ξεκάθαρα στην ανάγκη θωράκισης των νησιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μέσα, μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.