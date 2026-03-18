Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την «Προετοιμασία ενόψει Αντιπυρικής Περιόδου 2026 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, στην αίθουσα συσκέψεων «Γ.Παυλίδης» στην Π.Ε. Ροδόπης (Πρώην Νομαρχία), στην Κομοτηνή. Η συνεδρίαση έγινε ενάμιση μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που αναδεικνύει την έμφαση που δίνεται στην πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Θεόδωρος Βάγιας.

«Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινά νωρίς, με σχέδιο, συντονισμό και ευθύνη. Γι’ αυτό και σήμερα, περίπου 45 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου, βρισκόμαστε εδώ, σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας», δήλωσε ο Υπουργός κος Κεφαλογιάννης. Αναφερόμενος στην προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, σημείωσε, πως είχε θετικά αποτελέσματα, με μείωση των καμένων εκτάσεων κατά 75% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι συνθήκες της κλιματικής κρίσης καθιστούν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα ακόμη απαιτητικό καλοκαίρι. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε εγκαίρως κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία στο σύστημα πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην ενίσχυση του δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Παράλληλα, έκανε γνωστό, ότι δημιουργούνται 13 μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ, εκ των οποίων ένα στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, το οποίο θα παρέχει ενιαία επιχειρησιακή εικόνα στο Υπουργείο και θα μπορεί να συνδέεται σε τοπικό επίπεδο με τους Δήμους. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη, η συνεργασία και η έγκαιρη δράση είναι τα ισχυρότερα όπλα μας», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Περιφερειάρχης: Κοινή δράση απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις

Ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο ΠΕΣΟΠΠ και τόνισε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια αποδεικνύει έμπρακτα το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τη βούληση για κοινή δράση απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στενή και διαρκή συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο και το Πυροσβεστικό Σώμα, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή της Περιφέρειας στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, μέσω της διάθεσης μέσων, όπως drone, της υποστήριξης του έργου της Πυροσβεστικής με τη διάθεση μηχανημάτων έργων και την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς και της υλοποίησης δράσεων πρόληψης και επιτήρησης, με στόχο τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης επέστησε την προσοχή των Δήμων στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και άμεσης απομάκρυνσης των παράνομων χωματερών, ώστε να περιοριστεί ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες εκδήλωσης πυρκαγιών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της πυροσβεστικής.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η κοινή προσπάθεια όλων των φορέων αποτελεί τη βάση για μια πιο ανθεκτική Περιφέρεια, ικανή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών.

Η συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠΠ έγινε υπό τον συντονισμό του προϊσταμένου Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνου Χουβαρδά και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνου Βενετίδη και σε αυτήν συμμετείχαν βουλευτές, χωρικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού, διευθυντές και στελέχη Διευθύνσεων Δασών, στελέχη Τεχνικών και άλλων Υπηρεσιών, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων κα.