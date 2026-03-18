Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18 Μαρτίου 2026, 17:01

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Διευρυμένη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την «Προετοιμασία ενόψει Αντιπυρικής Περιόδου 2026 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, στην αίθουσα συσκέψεων «Γ.Παυλίδης» στην Π.Ε. Ροδόπης (Πρώην Νομαρχία), στην Κομοτηνή. Η συνεδρίαση έγινε ενάμιση μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που αναδεικνύει την έμφαση που δίνεται στην πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Θεόδωρος Βάγιας.

«Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινά νωρίς, με σχέδιο, συντονισμό και ευθύνη. Γι’ αυτό και σήμερα, περίπου 45 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου, βρισκόμαστε εδώ, σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας», δήλωσε ο Υπουργός κος Κεφαλογιάννης. Αναφερόμενος στην προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, σημείωσε, πως είχε θετικά αποτελέσματα, με μείωση των καμένων εκτάσεων κατά 75% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι συνθήκες της κλιματικής κρίσης καθιστούν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα ακόμη απαιτητικό καλοκαίρι. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε εγκαίρως κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία στο σύστημα πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην ενίσχυση του δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Παράλληλα, έκανε γνωστό, ότι δημιουργούνται 13 μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ, εκ των οποίων ένα στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, το οποίο θα παρέχει ενιαία επιχειρησιακή εικόνα στο Υπουργείο και θα μπορεί να συνδέεται σε τοπικό επίπεδο με τους Δήμους. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη, η συνεργασία και η έγκαιρη δράση είναι τα ισχυρότερα όπλα μας», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Περιφερειάρχης: Κοινή δράση απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις

Ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο ΠΕΣΟΠΠ και τόνισε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια αποδεικνύει έμπρακτα το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τη βούληση για κοινή δράση απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στενή και διαρκή συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο και το Πυροσβεστικό Σώμα, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή της Περιφέρειας στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, μέσω της διάθεσης μέσων, όπως drone, της υποστήριξης του έργου της Πυροσβεστικής με τη διάθεση μηχανημάτων έργων και την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς και της υλοποίησης δράσεων πρόληψης και επιτήρησης, με στόχο τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης επέστησε την προσοχή των Δήμων στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και άμεσης απομάκρυνσης των παράνομων χωματερών, ώστε να περιοριστεί ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες εκδήλωσης πυρκαγιών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της πυροσβεστικής.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η κοινή προσπάθεια όλων των φορέων αποτελεί τη βάση για μια πιο ανθεκτική Περιφέρεια, ικανή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών.

Η συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠΠ έγινε υπό τον συντονισμό του προϊσταμένου Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνου Χουβαρδά και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνου Βενετίδη και σε αυτήν συμμετείχαν βουλευτές, χωρικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού, διευθυντές και στελέχη Διευθύνσεων Δασών, στελέχη Τεχνικών και άλλων Υπηρεσιών, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων κα.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Κόσμος
Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τα ζητούμενα 17.03.26

Σημαντικά θέματα που τέθηκαν από τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό αφορούσαν την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, η προσιτή στέγαση.

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας
Πρόληψη 17.03.26

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Μίνα Μουστάκα
Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

