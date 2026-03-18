Ανακατασκευάζονται γέφυρες στα Τρίκαλα

Ανακατασκευάζονται δυο γέφυρες στο Δήμο Τρικκαίων όπως επίσημα ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Δήμος Τρικκαίων, μετά τον χειμώνα και τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, ξεκίνησαν οι εργασίες πλήρους ανακατασκευής δύο γεφυρών των Τρικάλων. Στις πεζογέφυρες Μαρούγγαινας και Αγίου Κωνσταντίνου ήδη εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα έργου.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, αυτά, ξεκινούν τις απαραίτητες συντηρήσεις, ανακατασκευές και επισκευές στο έδαφος και στην κοίτη, ενώ ολοκληρώνονται και άλλες εργασίες στις όχθες και δη στα ακρόβαθρα. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν – χωριστά για κάθε σημείο – οι εργασίες για τη στερέωση των γεφυρών. Υπενθυμίζεται ότι οι 2 νέες γέφυρες, μαζί με την τρίτη στα Κουτσομύλια και την ανακατασκευή των υπολοίπων, είναι ένα από τα μεγάλα έργα υποδομών και ασφάλειας πεζών, ποδηλατών και οδηγών στα Τρίκαλα.

Το έργο έχει τον τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» με προϋπολογισμό 3.300.000 €, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.