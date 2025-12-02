Θεμελιώνονται οι νέες γέφυρες στα Τρίκαλα
Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή νέων γεφυρών στα Τρίκαλα.
Συνεχίζονται οι εργασίες στις δύο νέες γέφυρες που θα αποκτήσουν τα Τρίκαλα. Σε αντικατάσταση των προηγούμενων, που παρουσίαζαν πολλά προβλήματα σταθερότητας όπως αναφέρει ο Δήμος και ήταν επικίνδυνες, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί το έργο αποκαταστάσεων ή/και κατασκευής νέων γεφυρών.
Όπως προσθέτει ο Δήμος, η προσοχή αυτό το διάστημα είναι εστιασμένη στη γέφυρα Μαρούγγαινας και στη γέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου, που κατασκευάζονται εκ νέου.
Στη μεν πρώτη ολοκληρώθηκε η ενίσχυση του ακρόβαθρου προς την οδό Οθωνος με εκτοξευμένο σκυρόδεμα, για πρόσθετη στήριξη. Στη δε δεύτερη, ξεκίνησαν ήδη οι διατρήσεις πασσάλων, δηλαδή τα «θεμέλια» της νέας γέφυρας.
Επισκευή και ανακατασκευή
Η πλήρης του ονομασία του έργου που είναι σε εξέλιξη είναι «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» με αρχικό προϋπολογισμό 3.300.000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
