Το Αργοστόλι ανοίγει τα μονοπάτια του στους πεζοπόρους

Ο Δήμος Αργοστολίου προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Αργοστολίου», με σκοπό να ενισχύει την επαφή του ανθρώπου με την φύση αλλά και να προωθήσει τον πεζοπορικό τουρισμό του νησιού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 140.616 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η μελέτη, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου, αφορά την αναβάθμιση, σήμανση και ανάδειξη δέκα υφιστάμενων περιηγητικών διαδρομών στον Δήμο Αργοστολίου, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης τοπίου, κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου, καθώς και την κατάλληλη σήμανση και συντήρηση των διαδρομών, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των επισκεπτών και τον απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Βαθύτερη κατανόηση της φύσης

Ο Δήμος Αργοστολίου στην ανάρτηση του προσθέτει: «Με την έναρξη του έργου, ο Δήμος Αργοστολίου επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου της Κεφαλονιάς, ενισχύοντας παράλληλα ένα μοντέλο ήπιου και βιώσιμου τουρισμού που σέβεται τη φύση και προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Τα μονοπάτια αποτελούν διαχρονικούς συνδετικούς κρίκους του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική ιστορία. Μέσα από τη δημιουργία και την ανάδειξη αυτού του δικτύου, ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τη μοναδική ομορφιά της περιοχής, να περιηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό τοπίο και να καλλιεργήσουν μια βαθύτερη σχέση με τη φύση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τρόπο υπεύθυνο και αειφόρο, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επόμενων γενεών».

*φωτογραφία αρχείου