newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
3.000 δρομείς «πλημμύρισαν» τον Πειραιά στον εμβληματικό αγώνα δρόμου της πόλης
Αυτοδιοίκηση 16 Μαρτίου 2026, 11:31

3.000 δρομείς «πλημμύρισαν» τον Πειραιά στον εμβληματικό αγώνα δρόμου της πόλης

Περισσότεροι από 3.000 δρομείς «πλημμύρισαν» τον Πειραιά στον εμβληματικό αγώνα δρόμου Piraeus Port Run 2026.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε, ο εμβληματικός αγώνας δρόμου Piraeus Port Run 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 δρομείς.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετέτρεψε τον Πειραιά σε ένα ζωντανό αθλητικό τοπόσημο, προσελκύοντας δρομείς κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Αττική.

Η πλατεία Κοραή, δίπλα στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτέλεσε το κεντρικό σημείο εκκίνησης και τερματισμού.

Την εκκίνηση των αγώνων έδωσαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελος Σάμιος και ο συντονιστής του «Piraeus Port Run», Ολυμπιονίκης και Διευθυντής της MyRace Νίκος Πολιάς. Από νωρίς το πρωί, η «καρδιά» της πόλης χτυπούσε σε ρυθμούς αθλητισμού, με τους δρόμους να γεμίζουν παλμό, ενέργεια και χαμόγελα.

Οι διαδρομές του αγώνα χάρισαν μοναδικές εικόνες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης, με τους δρομείς να περνούν από την Πειραϊκή και το Πασαλιμάνι, σε μια διαδρομή που συνδυάζει το θαλάσσιο τοπίο με την ιστορική ταυτότητα του Πειραιά.

Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονταν οι αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων για τους ενήλικες, καθώς και ο παιδικός αγώνας 1 χιλιομέτρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά στη μεγάλη αθλητική γιορτή της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θεατές χειροκροτούσαν και εμψύχωναν τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα θερμής ατμόσφαιρα.

Στον εφετινό αγώνα συμμετείχαν επίσης, οι Δρομείς Ελπίδας και η ομάδα «Τρέξε Μαζί Μου».

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με απονομές μεταλλίων και αναμνηστικών από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καρύδη, την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ελίνα Βερυκάκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελο Σάμιο και τον Εντεταλμένο Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σ.Δ.Υ.Π. Σωτήρη Κάκια.

Το «παρών» έδωσαν επίσης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Ο Piraeus Port Run 2026 ήταν μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά με τον Δήμο Πειραιά και τη Διεύθυνση Αθλητισμού, ενώ την τεχνική επιμέλεια ανέλαβε και εφέτος η εταιρεία MyRace.

Διοργανώνεται προς τιμήν του Πειραιώτη δρομέα Χρήστου Βαρτζάκη, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τα αθλητικά δρώμενα της πόλης και εφέτος εντάχθηκε στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά για τα 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας του.

Το ραντεβού ανανεώθηκε ήδη για την επόμενη χρονιά, με την υπόσχεση ότι το Piraeus Port Run θα επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικό, προσφέροντας νέες συγκινήσεις και ακόμη περισσότερες στιγμές αθλητικής έμπνευσης.

Ο αθλητισμός ενώνει

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Στόχος μας είναι κάθε διοργάνωση να εξελίσσεται και να γίνεται ακόμη καλύτερη. Το Piraeus Port Run αποτελεί πλέον έναν θεσμό που αποκτά όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή, κάτι που αποτυπώνεται και στις περισσότερες από 3.000 συμμετοχές της εφετινής διοργάνωσης.

Η εικόνα σήμερα στον Πειραιά ήταν πραγματικά ξεχωριστή: η παρουσία χιλιάδων δρομέων και πολιτών στο κέντρο της πόλης και μια όμορφη διαδρομή που απόλαυσαν όλοι όσοι συμμετείχαν στον αγώνα, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να τους φέρει πιο κοντά στη χαρά της συμμετοχής.

Η φιλοσοφία μας δεν είναι να πραγματοποιούνται μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά να δημιουργούνται διοργανώσεις που καθιερώνονται και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες τις «αγκαλιάζουν», οι επισκέπτες γνωρίζουν καλύτερα την πόλη και εμείς αποκτούμε μεγαλύτερη εμπειρία, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των διοργανώσεων, κάτι που πιστεύω ότι, σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε ήδη πετύχει.

Ευχαριστώ θερμά τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, την Τροχαία Πειραιά και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και τους χορηγούς που τη στήριξαν. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται αθλητικές διοργανώσεις μέσα στην πόλη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι για μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση για την κυκλοφορία. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που στηρίζει την εξωστρέφεια της πόλης και προάγει τον αθλητισμό. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε διοργανώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού στον Πειραιά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Σύνταξη
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
Σκάνδαλο 16.03.26

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Νέα δικογραφία 16.03.26

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
ΥΕΘΑ 16.03.26

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο