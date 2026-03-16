3.000 δρομείς «πλημμύρισαν» τον Πειραιά στον εμβληματικό αγώνα δρόμου της πόλης

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκε, ο εμβληματικός αγώνας δρόμου Piraeus Port Run 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 δρομείς.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετέτρεψε τον Πειραιά σε ένα ζωντανό αθλητικό τοπόσημο, προσελκύοντας δρομείς κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Αττική.

Η πλατεία Κοραή, δίπλα στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποτέλεσε το κεντρικό σημείο εκκίνησης και τερματισμού.

Την εκκίνηση των αγώνων έδωσαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελος Σάμιος και ο συντονιστής του «Piraeus Port Run», Ολυμπιονίκης και Διευθυντής της MyRace Νίκος Πολιάς. Από νωρίς το πρωί, η «καρδιά» της πόλης χτυπούσε σε ρυθμούς αθλητισμού, με τους δρόμους να γεμίζουν παλμό, ενέργεια και χαμόγελα.

Οι διαδρομές του αγώνα χάρισαν μοναδικές εικόνες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης, με τους δρομείς να περνούν από την Πειραϊκή και το Πασαλιμάνι, σε μια διαδρομή που συνδυάζει το θαλάσσιο τοπίο με την ιστορική ταυτότητα του Πειραιά.

Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονταν οι αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων για τους ενήλικες, καθώς και ο παιδικός αγώνας 1 χιλιομέτρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά στη μεγάλη αθλητική γιορτή της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θεατές χειροκροτούσαν και εμψύχωναν τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα θερμής ατμόσφαιρα.

Στον εφετινό αγώνα συμμετείχαν επίσης, οι Δρομείς Ελπίδας και η ομάδα «Τρέξε Μαζί Μου».

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με απονομές μεταλλίων και αναμνηστικών από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καρύδη, την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ελίνα Βερυκάκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελο Σάμιο και τον Εντεταλμένο Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σ.Δ.Υ.Π. Σωτήρη Κάκια.

Το «παρών» έδωσαν επίσης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Ο Piraeus Port Run 2026 ήταν μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά με τον Δήμο Πειραιά και τη Διεύθυνση Αθλητισμού, ενώ την τεχνική επιμέλεια ανέλαβε και εφέτος η εταιρεία MyRace.

Διοργανώνεται προς τιμήν του Πειραιώτη δρομέα Χρήστου Βαρτζάκη, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τα αθλητικά δρώμενα της πόλης και εφέτος εντάχθηκε στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά για τα 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας του.

Το ραντεβού ανανεώθηκε ήδη για την επόμενη χρονιά, με την υπόσχεση ότι το Piraeus Port Run θα επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικό, προσφέροντας νέες συγκινήσεις και ακόμη περισσότερες στιγμές αθλητικής έμπνευσης.

Ο αθλητισμός ενώνει

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Στόχος μας είναι κάθε διοργάνωση να εξελίσσεται και να γίνεται ακόμη καλύτερη. Το Piraeus Port Run αποτελεί πλέον έναν θεσμό που αποκτά όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή, κάτι που αποτυπώνεται και στις περισσότερες από 3.000 συμμετοχές της εφετινής διοργάνωσης.

Η εικόνα σήμερα στον Πειραιά ήταν πραγματικά ξεχωριστή: η παρουσία χιλιάδων δρομέων και πολιτών στο κέντρο της πόλης και μια όμορφη διαδρομή που απόλαυσαν όλοι όσοι συμμετείχαν στον αγώνα, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να τους φέρει πιο κοντά στη χαρά της συμμετοχής.

Η φιλοσοφία μας δεν είναι να πραγματοποιούνται μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά να δημιουργούνται διοργανώσεις που καθιερώνονται και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες τις «αγκαλιάζουν», οι επισκέπτες γνωρίζουν καλύτερα την πόλη και εμείς αποκτούμε μεγαλύτερη εμπειρία, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των διοργανώσεων, κάτι που πιστεύω ότι, σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε ήδη πετύχει.

Ευχαριστώ θερμά τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, την Τροχαία Πειραιά και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και τους χορηγούς που τη στήριξαν. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται αθλητικές διοργανώσεις μέσα στην πόλη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι για μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση για την κυκλοφορία. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που στηρίζει την εξωστρέφεια της πόλης και προάγει τον αθλητισμό. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε διοργανώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού στον Πειραιά».