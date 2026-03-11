Κλειστές μέχρι την Παρασκευή σχολικές μονάδες στα Ιωάννινα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Μαρτίου στο γραφείο του Δημάρχου Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα, με αντικείμενο την πορεία των ελέγχων στις σχολικές μονάδες του δήμου μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων, Κώστας Γκόγκος, και Παιδείας, Στέφανος Σίντος, οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Κάτια Τζίμα και Κωνσταντίνος Κρικώνης, ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Γιαννούλας, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Μαρία Γιαννακού, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Σταματία Λογοθέτη, καθώς και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κική Μακρή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από μικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου, τα οποία προχώρησαν σε αυτοψίες σε σχολικές μονάδες αμέσως μετά το σεισμικό γεγονός, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου που προσθέτει:

Ενόψει και της άφιξης κλιμακίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., το οποίο θα πραγματοποιήσει δευτεροβάθμιους ελέγχους, αποφασίστηκε από κοινού ότι οι παρακάτω σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και πληρότητα η διαδικασία των ελέγχων:

Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ, 4ο νηπιαγωγείο, ειδικό νηπιαγωγείο (συστεγάζονται)

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

Γυμνάσιο Πεδινής

«Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και τους τεχνικούς φορείς, συνεχίζει τις απαραίτητες διαδικασίες με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων» επισημαίνει κλείνοντας η ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών.