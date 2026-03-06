Κτίριο πρώην Ειρηνοδικείου μετατρέπεται σε δημοτική βιβλιοθήκη

Στη διάθεση του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου βρίσκεται πλέον το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αλιβερίου, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και την επίσημη παραλαβή των κλειδιών του κτιρίου.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη σήμερα 6 Μαρτίου μεταξύ του Δημάρχου Κύμης – Αλιβερίου και της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του ακινήτου στον Δήμο.

«Καλύπτεται μια σημαντική ανάγκη στο Αλιβέρι»

Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος, τόνισε: «Μετά την απαραίτητη διαμόρφωση του χώρου, πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθεί εκεί η πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου. Παράλληλα, σχεδιάζεται η διαμόρφωση μιας αίθουσας συνεδριάσεων / εκδηλώσεων, η οποία θα χρησιμοποιείται τόσο από τον Δήμο όσο και από φορείς της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται μια σημαντική ανάγκη στο Αλιβέρι, το οποίο μέχρι σήμερα δεν διαθέτει αντίστοιχη αίθουσα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, η παραχώρηση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης δημόσιων κτιρίων που έπαψαν να χρησιμοποιούνται μετά την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας. Έτσι αποτρέπεται η εγκατάλειψη ενός σημαντικού δημόσιου ακινήτου και διασφαλίζεται η αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.