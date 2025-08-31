Πήγαν στο γάμο με 17 φορτηγά και ξεσήκωσαν το Αλιβέρι
Ένας... διαφορετικός γάμος έγινε viral στην Εύβοια.
Ένας διαφορετικός γάμος με… φορτηγά στην αυτοκινητοπομπή προς και από την εκκλησία έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι.
Ο γαμπρός είναι γιος γνωστής οικογενείας με φορτηγά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και στόλισε τα 17 φορτηγά της εταιρείας και τον συνόδευσαν στον γάμο.
Τα φορτηγά άναψαν τους προβολείς και με συνεχή κορναρίσματα συνόδευσαν τον γαμπρό στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του.
Όπως αναφέρει το evima ξεσήκωσαν το Αλιβέρι με τα κορναρίσματα και ακολούθησαν την πορεία από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης προς το ξωκλήσι στην Κακιά Σκάλα.
Έφτασαν στο πανέμορφο ξωκλήσι στην Κακιά Σκάλα με την πομπή των στολισμένων φορτηγών να εντυπωσιάζει τους καλεσμένους και τελέστηκε το μυστήριο του γάμου.
Σίγουρα, τόσο ο γαμπρός και η νύφη, αλλά και όλη η περιοχή θα έχει να θυμάται αυτή τη μέρα για πολλά χρόνια!
Δείτε το βίντεο:
