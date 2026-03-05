Ο Δήμος Χανίων τιμά τον Νίκο Ξυλούρη
Τη Δευτέρα 9/03 θα γίνουν από τον Δήμο Χανίων τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη.
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, Νίκου Ξυλούρη θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Χανίων τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στις 12:30, στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.
«Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαίου Κρητικού ερμηνευτή, Νίκου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Αρχαγγέλος της Κρήτης», ο οποίος, με την καλλιτεχνική του παρουσία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Χανίων και προσθέτει:
«Την τελετή θα τιμήσουν με την παρουσία τους μέλη της οικογένειας του Νίκου Ξυλούρη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, μαθητές και πολίτες καθώς και πολίτες που επιθυμούν να αποδώσουν τιμή σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής και παράδοσης».
