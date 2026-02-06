Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
MEGA Stories: Νίκος Ξυλούρης – Η φωνή που έγινε η ψυχή ενός λαού
Media 06 Φεβρουαρίου 2026, 18:50

MEGA Stories: Νίκος Ξυλούρης – Η φωνή που έγινε η ψυχή ενός λαού

Το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 00.10, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατο του, ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει ένα σύμβολο ακατάλυτο, μια φωνή που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την Κρήτη και τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς. Το MEGA Stories παρουσιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό-αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης», αναζητώντας τα ίχνη του εκεί όπου όλα ξεκίνησαν: στις πλαγιές του Ψηλορείτη, στα σοκάκια των Ανωγείων και στις μελωδίες, που συνεχίζουν να δίνουν ρυθμό στη συλλογική μας μνήμη.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ταξιδεύει στην Κρήτη μαζί με την κόρη του Νίκου Ξυλούρη, Ρηνιώ, η οποία επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο του πατέρα της. Μέσα από μια συγκινητική περιήγηση στα Ανώγεια, η Ρηνιώ Ξυλούρη φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, τον πατέρα που παρά τη μεγάλη δόξα παρέμεινε πάντα δεμένος με τις ρίζες και την αλήθεια του.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά, οι συγγενείς του στα Ανώγεια, Κώστας Ξυλούρης, Κώστας Ξυλούρης και Νίκος Ξυλούρης, ξετυλίγοντας ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, την πορεία του στην Αθήνα και τη μοναδική του ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από τη λύρα του. Για την ανεκτίμητη πολιτισμική κληρονομιά που άφησε πίσω του και το αποτύπωμά του στην ταυτότητα του τόπου, μιλά ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Η μουσική ιδιοφυΐα του Νίκου Ξυλούρη και η επιδραστικότητά του στο σύγχρονο κρητικό και έντεχνο τραγούδι αναλύονται μέσα από τη ματιά του διεθνούς φήμης μουσικού Ross Daly, ο οποίος γνώρισε τον Ξυλούρη και σήμερα επιμελείται το μουσικό πρόγραμμα της παράστασης, που είναι αφιερωμένη στη ζωή του.

Το MEGA Stories καταγράφει και τα παρασκήνια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, συναντώντας τους συντελεστές που ζωντανεύουν επί σκηνής την ιστορία του. Ο σκηνοθέτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ο πρωταγωνιστής, Αιμιλιανός Σταματάκης, που επωμίζεται το βάρος της ερμηνείας του εμβληματικού καλλιτέχνη, και ο ηθοποιός και συγχωριανός του, Μιχάλης Αεράκης, καταθέτουν τη δική τους βιωματική σχέση με το έργο του.

Ξεχωριστή είναι η συμβολή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία έχοντας ζήσει τον Νίκο Ξυλούρη στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, αναλαμβάνει τον ρόλο της αφηγήτριας, υποδυόμενη τη σύντροφό του, Ουρανία Μελαμπιανάκη – τη γυναίκα που υπήρξε το στήριγμα του μεγάλου δημιουργού.

Ένα επεισόδιο για τον άνθρωπο που δεν «έφυγε» ποτέ, για τη φωνή που παραμένει σύμβολο ελευθερίας και για έναν τόπο, που συνεχίζει να τραγουδά τον δικό του Αρχάγγελο.

YouTube thumbnail

Παρουσίαση-Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου
Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος
Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη
Κινηματογράφηση: Νo Names Filming team
Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή
Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

«MEGA STORIES» ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:10

#MegaStories

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στα 41 του, ο Ερικ Λάμπρεχτς, ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του
Ελλάδα 06.02.26

Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του

Ο πατέρας του 27χρονου κατά την τετράωρη κατάθεση του στα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών υποστήριξε ότι η μητέρα του θύματος ήταν εκείνη που γνώριζε ποιοι απειλούσαν το παιδί τους.

Σύνταξη
