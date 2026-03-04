Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Η Μαρία Ναυπλιώτου βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA και συνομίλησε με τον Λάκη Λαζόπουλο για τα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα, αλλά και για τη δύναμη της τέχνης σε μια απαιτητική εποχή. Με αφορμή τη νέα της ταινία, το θέατρο και την τηλεόραση, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον οικοδεσπότη του «Τσαντιριού».

«Νομίζω ότι η δουλειά μας, έτσι κι αλλιώς η δουλειά μας είναι να αφηγούμαστε ιστορίες, έτσι; Αυτή είναι η δουλειά των καλλιτεχνών και νομίζω ότι όλοι μας, και το κοινό και εμείς που είμαστε πάνω στη σκηνή, έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε αρχικά.

«Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε σε μια παράσταση στην Επίδαυρο, 3 και 4 Ιουλίου, θα ανοίξουμε τα Επιδαύρια, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με τους Πέρσες. Θα είναι σκηνοθέτης ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης, ένας καταπληκτικός νέος σκηνοθέτης από τη Θεσσαλονίκη που έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα δουλειάς. Και θα συμμετέχω και σ’ ένα σίριαλ εδώ στο MEGA, στη “Σύγκρουση”. Είναι ένα καταπληκτικό σενάριο, ένα δικαστικό θρίλερ… Αυτό πραγματικά, δεν μπορούσα να τ’ αφήσω απ’ τα χέρια μου. Είναι μια εξαιρετική δουλειά».

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο βαρύ κλίμα της εποχής: «Αχ, είναι τόσο δύσκολη η επικαιρότητα και όλα αυτά που ζούμε και η ανασφάλεια… Νομίζω ότι αυτό που εμένα με κρατάει και αυτό που φαντάζομαι κρατάει όλους μας είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Να είναι καλά, να είμαστε καλά, να κοιταζόμαστε στα μάτια και όπως έλεγε κι ο μπαμπάς μου όταν ήμουνα μικρή: “Εμείς παιδί μου θα τα καταφέρουμε”».

