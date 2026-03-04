«Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Οι απαντήσεις σε αυτό το βίντεο... παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!
Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» είναι και απόψε εδώ στο MEGA και μαζί του και ο συνεργάτης του Λάκη Λαζόπουλου «Vibrator» ο οποίος βγήκε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας για ένα ακόμα γκάλοπ!
Η ερώτηση αυτής της εβδομάδας είχε να κάνει με το σεξ και συγκεκριμένα με την ηλικία που αυτό σταματάει.
Συγκεκριμένα ο «Vibrator» ρώτησε «σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;»
Φυσικά, όπως μπορείτε να καταλάβετε από την ερώτηση, οι απαντήσεις έχουν… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!
Δείτε το βίντεο
