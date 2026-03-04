«Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα

Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» είναι και απόψε εδώ στο MEGA και μαζί του και ο συνεργάτης του Λάκη Λαζόπουλου «Vibrator» ο οποίος βγήκε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας για ένα ακόμα γκάλοπ!

Η ερώτηση αυτής της εβδομάδας είχε να κάνει με το σεξ και συγκεκριμένα με την ηλικία που αυτό σταματάει.

Συγκεκριμένα ο «Vibrator» ρώτησε «σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;»

Φυσικά, όπως μπορείτε να καταλάβετε από την ερώτηση, οι απαντήσεις έχουν… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον!

Δείτε το βίντεο