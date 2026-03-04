magazin
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
04 Μαρτίου 2026, 21:30

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Spotlight

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλαίσιο του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Κατά τη διάρκεια του «Τσαντιριού» έδειξε ένα βίντεο με όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα.

«Τώρα πέρα από τα αστεία, όχι μόνο δεν ήρθε ειρήνη, αλλά ο πόλεμος μας περικυκλώνει» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «ο καθένας τη μετράει τη ζημιά του κατά το π**λί του. Και αυτή την περίοδο το πιο μεγάλο π**λί το διαθέτει ο Τραμπ. Και για αυτό όλοι σαν κοτούλες κάθονται».

Μάλιστα, για να ελαφρύνει το κλίμα είπε ένα ανέκδοτο για έναν γνωστό του και μια… επιχειρηματική ιδέα που είχε.

Δείτε το βίντεο

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ
04.03.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ

«Για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη μέσα από το αποψινό «ΑΛ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
04.03.26

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε επίσης με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό της χώρας Ναουάφ Σαλάμ και τόνισε ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ
04.03.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ

«Για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη μέσα από το αποψινό «ΑΛ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA

Σύνταξη
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
04.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία

Από την στιγμή που το Ιράν έθεσε σε εφαρμογή το να βάλει τις χώρες του Κόλπου σε θέση άμυνας χτυπώντας αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους, δημιούργησε παγκόσμιο κλυδωνισμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»
04.03.26

Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»

«Δε μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης. «Η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά», προσέθεσε.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
04.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)
04.03.26

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)

Χρειάστηκε πέναλτι-φάντασμα για να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, σε ένα ματς που ζορίστηκε πολύ καθώς το 4-1 δεν δείχνει την εικόνα του αγώνα.. Δυο πέναλτι δόθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 2-1.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
04.03.26

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
04.03.26

Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης

Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR

Σύνταξη
