Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλαίσιο του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Κατά τη διάρκεια του «Τσαντιριού» έδειξε ένα βίντεο με όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα.

«Τώρα πέρα από τα αστεία, όχι μόνο δεν ήρθε ειρήνη, αλλά ο πόλεμος μας περικυκλώνει» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «ο καθένας τη μετράει τη ζημιά του κατά το π**λί του. Και αυτή την περίοδο το πιο μεγάλο π**λί το διαθέτει ο Τραμπ. Και για αυτό όλοι σαν κοτούλες κάθονται».

Μάλιστα, για να ελαφρύνει το κλίμα είπε ένα ανέκδοτο για έναν γνωστό του και μια… επιχειρηματική ιδέα που είχε.

