Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλαίσιο του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.
Κατά τη διάρκεια του «Τσαντιριού» έδειξε ένα βίντεο με όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα.
«Τώρα πέρα από τα αστεία, όχι μόνο δεν ήρθε ειρήνη, αλλά ο πόλεμος μας περικυκλώνει» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «ο καθένας τη μετράει τη ζημιά του κατά το π**λί του. Και αυτή την περίοδο το πιο μεγάλο π**λί το διαθέτει ο Τραμπ. Και για αυτό όλοι σαν κοτούλες κάθονται».
Μάλιστα, για να ελαφρύνει το κλίμα είπε ένα ανέκδοτο για έναν γνωστό του και μια… επιχειρηματική ιδέα που είχε.
Δείτε το βίντεο
- Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
- «Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής του Κλοπ στην Λίβερπουλ – Όλα όμως είναι ανοιχτά γι’ άλλη ομάδα»
- Το μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου: «Μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, φανταστείτε 57 μάνες τι μπορούν να κάνουν»
- Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
- The Expla-in Project| Υποκλοπές: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ;
- Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
- The Expla-in Project: Τι είναι η άμυνα «ψηφιδωτό» που χρησιμοποιεί το Ιράν
- Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις