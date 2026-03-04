Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι κι απόψε εδώ! Η έναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με «Βενζινάδικο» και… «Μυξοτάκη»
Τίποτα δεν άφησε ασχολίαστο ο Λάκης Λαζόπουλος κατά τη διάρκεια της έναρξης του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου στο MEGA, έτοιμο να χαρίσει μια ακόμη ζωντανή βραδιά αιχμηρής σάτιρας. Ο αγαπημένος παρουσιαστής σχολίασε με τον γνώριμο τρόπο του την επικαιρότητα, έτοιμος να μοιράσει στιγμές γέλιου αλλά και προβληματισμού με το κοινό στο πλατό και τους τηλεθεατές στο σπίτι.
Ο Λάκης Λαζόπουλος μας καλωσόρισε με μια… ενδιαφέρουσα διασκευή του «Βενζινάδικου» της Πρωτοψάλτη, ενώ δεν γινόταν να μην κάνει αναφορά στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.
Παράλληλα, σχολίασε την… ενέργεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να σκαλίσει την μύτη του κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία προ εβδομάδων. Μάλιστα του έδωσε το όνομα: «Μυξοτάκης».
Τέλος, με τη βοήθεια του ΑΙ έφτιαξε μια διασκευή της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής» με τίτλο «Οι 300 της Διαπλοκής».
