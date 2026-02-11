Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδιάστηκε σε συνεννόηση ανωτάτου επιπέδου, εκτελέστηκε από υπουργούς, συνδικαλιστές και στρατό τρολ, δημοσιογράφους και λοιπούς διαβρωτικούς μηχανισμούς» είπε αρχικά.
«Τα πήραν, εκατομμύρια που δόθηκαν, μοιράστηκαν σχεδόν εκατομμύρια, Πόρσε, φραπέδες και τα λοιπά, ήταν όλα προμελετημένα της συντεταγμένης αρπαγής του ευρωπαϊκού χρήματος» συμπλήρωσε.
«Οι υπουργοί άλλαζαν κάθε φορά από τον Μητσοτάκη εν γνώσει του, για να μην καθίσει σε κανέναν η ευθύνη, να διαχέεται η ευθύνη, να φεύγει απ’ τον έναν να πάει στον άλλον. Ποια ληστεία τράπεζας; Αυτή είναι η τέλεια ληστεία» τόνισε όλο νόημα.
«Έχεις την πλειοψηφία; Έχεις δεν έχεις δίκιο, το επιβάλλεις. Αυτό είναι για μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία, μπλέξανε κι όλο το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ μετά το Σημίτη δεξιοποιήθηκε» συμπλήρωσε.
«Κύριε Ανδρουλάκη, παλεύεις για ένα κόμμα που θέλει απ’ την αρχή να παραδοθεί στη Νέα Δημοκρατία»
«Όλοι αυτοί είναι πρόθυμοι να τρέχουν προς τα δεξιά προκειμένου να φαν κι αυτοί ένα κομμάτι. Καταλαβαίνεις λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ότι παλεύεις για ένα κόμμα που θέλει απ’ την αρχή να παραδοθεί στη Νέα Δημοκρατία» είπε αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
«Άρα αυτό το κόμμα αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί. Δεν θα σου μείνει άνθρωπος μέχρι τις εκλογές. Διότι εκ παραλλήλου δεν το ‘χεις. Υπάρχουν και νεώτεροι να παραδώσεις. Όσο πιο σύντομα μπορείς πριν τις εκλογές. Το χάος μπορεί να φτιαχτεί. Η μεταπολίτευση πρέπει να γκρεμιστεί. Κρατάμε μόνο το οικόπεδο. Άρα, μην απορείτε για αυτά που θα συμβούν από δω και στο εξής« κατέληξε.
