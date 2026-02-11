Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

Για το 2026 και τα όσα… μας έχει φέρει (ή δεν μας έχει φέρει) το νέο έτος μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2026 στο MEGA!

«Συγγνώμη λοιπόν. Λοιπόν, 2026. Ο Μητσοτάκης είναι εδώ μπάστακας» είπε με το χαρακτηριστικό του ύφος, για να συνεχίσει πως «75% του λαού δεν τον θέλει, αλλά αφού αυτό το 75% που δεν τον θέλει δεν έχει βρει ακόμα αρχηγό, έρχεται ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας και θέλει κι άλλη μια τετραετία».

«Βρείτε τον ρε παιδιά αυτόν τον αρχηγό της πλειοψηφίας για να μην έχουμε τον γκαντέμη μειοψηφίας. Σας παρακαλώ. Βρείτε τον. Έχουμε όμως σταθερότητα. Έχουμε σταθερότητα όμως έτσι; Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Δείτε το βίντεο