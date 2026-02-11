Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» είναι ξανά εδώ! Με χορό και… Ferto ο Λάκης Λαζόπουλος μάς καλωσόρισε στην πρώτη εκπομπή του 2026!
Με χορό, τραγούδι και μπόλικη σάτιρα ο Λάκης Λαζόπουλος μας καλωσόρισε και το 2026 στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»!
Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι εδώ και το 2026! Ο οικοδεσπότης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μάς καλωσόρισε το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τη συχνότητα του MEGA, δίνοντας το σύνθημα για μια ακόμη χρονιά με τη σφραγίδα του.
Στην πρώτη εκπομπή του 2026 ο Λάκης Λαζόπουλος μας υποδέχτηκε στο «Τσαντίρι» του, με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον δικό του σατιρικό τρόπο, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει σημείο αναφοράς για τη σάτιρα στην ελληνική τηλεόραση!
Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Ένα καράβι» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια με το… Ferto του Ακύλα, ο οποίος διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision του 2026!
Παράλληλα σχολίασε το πώς μας βρήκε το 2026, όπου θα έλεγε κάποιος ότι… δεν έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα!
Δείτε το βίντεο
