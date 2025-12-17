Λαζόπουλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία να πάω στο φυσικό δικαστή… τον «έχει πιάσει ήδη»
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όσα είπε ή... δεν είπε στην εξεταστική επιτροπή ο «Φραπές» αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με τις καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή και πιο συγκεκριμένα σε όσα είπε (ή δεν είπε) ο περιβόητος «Φραπές» αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ας πούμε μου στο άλλο μέρος, γιατί χύθηκε ο φραπές και έχει σβήσει όλης της μεταπολίτευσης ο »Φραπές» που δεν ήταν »Φραπές» αλλά ήταν Τζίτζης».
«Δεν ήταν έμπνευση της τελευταίας στιγμής. Το μελέτησαν. Πού θα πάνε να σωθούν αυτοί από εκεί. Έτσι που να μην μπορούν να πειράξουν τις διοικήσεις τους για αυτά που έρχονται. Δηλαδή μπήκε σε καθεστώς ατιμωρησίας και συγκάλυψης. Δεν τους ήρθε τυχαία η ιδέα. Ξέρουν τι κάνουν και πώς θα το καλύψουν. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε. Τέλη Σεπτεμβρίου είπανε θα είναι μυστικές οι δικογραφίες και εμφανίζεται ο »Φραπές» το Δεκέμβριο και μας λέει τι να πω, δεν ξέρω, αφού δεν έχω τη δικογραφία, επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής, της κλοπής και αυτηνής και κάτι βλέμματα ωραία».
«Με τη μυστική δικογραφία, μπορεί η κυβέρνηση να ελέγχει τους δικαστές πλέον να κανονίσει ότι θέλει να γίνουν στους δικούς της ώστε να μη διώκονται και κανείς να μπορεί να μάθει το γιατί. Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία να πάω στο φυσικό δικαστή, έχει πιάσει ήδη το φυσικό δικαστή» κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
