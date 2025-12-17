Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να κάνει το δικό της κίνημα αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της χρονιάς στο MEGA.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος σε όλα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού είπε πως «σωστό σημείο είναι που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται».
«Ο καθένας μπορεί να διαφωνεί και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία. Όμως έτσι αλλάζει η ιστορία, έτσι αλλάζει ο κόσμος. Αλίμονο στους λαούς που δεν έχουν αντικλείδι, δεύτερο κλειδί για την πόρτα, γιατί τους μένει η πόρτα με ένα μόνο κλειδί και χτυπάνε την πόρτα στο κεφάλι τους» συμπλήρωσε.
