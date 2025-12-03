Ο Κώστας Τουρνάς και μια βραδιά γλυκιάς μουσικής νοσταλγίας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» σε μια εμφάνιση γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μνήμες και συγκίνηση
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA έναν καλεσμένο με βαρύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, συνεχίζοντας την παράδοση του προγράμματος να αναδεικνύει πρόσωπα που έχουν γράψει την δική τους ιστορία. Ο Κώστας Τουρνάς ανέβηκε στη σκηνή του «Τσαντιριού» και από την πρώτη στιγμή δημιούργησε μια ατμόσφαιρα οικειότητας, σαν να έμπαινε ξανά σε ένα γνώριμο, αγαπημένο σπίτι!
Με τη χαρακτηριστική του ηρεμία και τη φωνή που παραμένει διαχρονική, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρέσυρε το κοινό σε μια μικρή μουσική αναδρομή, γεμάτη τραγούδια που σημάδεψαν δεκαετίες.
Θύμισε στιγμές που γενιές μεγαλώσανε μαζί τους, τραγούδια που γίνανε σύντροφοι σε έρωτες, καλοκαίρια και ανησυχίες, αλλά και μελωδίες που οι νεότεροι ανακαλύπτουν σήμερα με θαυμασμό.
Ήταν μια εμφάνιση αυθεντική, δοσμένη με εκείνο το ανεπιτήδευτο ύφος που χαρακτηρίζει τον Τουρνά· μια βραδιά που έκανε τους παλιότερους να νοστάλγησουν κι έδωσε στους νεότερους μια γεύση από το γιατί ο Κώστας Τουρνάς παραμένει μια από τις πιο σταθερές και αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής μουσικής.
Δείτε την εμφάνιση του Κώστα Τουρνά στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
