Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ

Μια ιδιαίτερη καλεσμένη, η οποία δραστηριοποιείται στα social media κι έχει έντονο γκελ στη νέα γενιά, είχε στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο λόγος για την ηθοποιό, κωμικό και TikToker, Χαρά Τσιώλη, η οποία ανέλαβε τον ρόλο μιας υποψήφιας εργαζόμενης σε δημόσιας υπηρεσίας στην Ελλάδα, η οποία περνούσε από «συνέντευξη» για το αν αξίζει να πάρει τη θέση.

Απέναντί της βρισκόταν ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο της… αξιολόγησης.

Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι όσο απλό όσο ακούγεται, μιας και η συζήτηση εκτρέπεται πολύ γρήγορα και καταλήγει… σε πορνοστάρ!

Φυσικά, εκτός από διάφορες guest «παρουσίες» όπως του Βασίλη Μπισμπίκη και της Πόπης Σεμερτζίδου (αγρότισσα με την Ferrari), δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ανθούλα, ή μάλλον… το γέλιο της!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο…