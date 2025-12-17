Με κέφι, χορό και τραγούδι ξεκίνησε το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2025 – Τα μπλόκα και το… βλακοτέστ του Μητσοτάκη

Για τελευταία φορά το 2025 ο Λάκης Λαζόπουλος μας υποδέχτηκε απόψε στο MEGA και στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της χρονιάς!

Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Ο πρωθυπουργός» σε μουσική του Ανδρέα Κομπόση και στίχους της Ιωάννας Κουταλίδου και του Ανδρέα Κομπόση και πλάνα με τα μπλόκα των αγροτών.

Ακόμα… σχολίασε την «βόλτα»του πρωθυπουργού σε μπλόκο της τροχαίας, ενώ όπως σχολίασε όλο νόημα «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτο πεζός που έκανε αλκοτέστ, είναι το λεγόμενο βλακοτέστ».

Φυσικά, δεν έλειψε και ο σχολιασμός για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν στην Ελλάδα από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

