Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»

Ένα ιδιαίτερο φινάλε είχε και απόψε το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, με τον Λάκη Λαζόπουλο να υποδέχεται αρχικά τον ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο και στη συνέχεια να συνομιλεί με τους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας.

Πρώτος πήρε ο Γιώργος Καραμίχος ο οποίος μίλησε για τις ανεμογεννήτριες στην Πίνδο, λέγοντας πως και στις άλλες χώρες υπάρχουν ανεμογεννήτριες, ωστόσο σε εκείνες τις χώρες τοποθετούνται βάσει μελετών.

«Στην Πίνδο αυτή τη στιγμή, όπως πηγαίνεις στα Μετέωρα και προς τα πάνω, έχει δοθεί η άδεια να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ένα περιβάλλον που θεωρείται Natura, χωρίς να έχει γίνει περιβαλλοντολογική μελέτη. Αυτό σημαίνει για τις ζωές όλων μας ότι καταστρέφοντας τη φύση δεν μπορούμε να υπάρξουμε, γιατί δεν υπάρχει οξυγόνο, αέρας και κυρίως σεβασμός» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καραμίχος.

«Η οργή των αγροτών θα τους πνίξει»

Στη συνέχεια, οι δυο μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας, εκεί που οι αγρότες συνεχίζουν τον αγώνα τους και δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε ένας αγρότης «η οργή των αγροτών θα τους πνίξει, δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο. Θα το πάμε μέχρι τέλους, αν δεν δικαιωθούμε σε όλα τα αιτήματα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

