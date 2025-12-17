Είναι πιστοί οι Έλληνες; Οι απαντήσεις θα σας εντυπωσιάσουν!
Συγχωρούν την απιστία οι Έλληνες; Ο Vibrator βγήκε στους δρόμους και έκανε, για λογαριασμό του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση
Ένα πολύ ξεχωριστό γκάλοπ, γεμάτο πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις, είχε ετοιμάσει σήμερα για το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2025 με τον Λάκη Λαζόπουλο ο Vibrator!
Συγκεκριμένα, ο συνεργάτης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ« βγήκε στις λαϊκές αγορές και ρώτησε τον κόσμο αν είναι πιστοί, καθώς και αν συγχωρούν την απιστία.
Οι απαντήσεις, όπως πάντα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ πολλές από αυτές προκάλεσαν… πολύ γέλιο!
Δείτε το βίντεο
