Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της χρονιάς στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε «παρακολουθούμε στην εξεταστική αυτή τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας. Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα εκατομμύρια φαγώνονται και μια Ελλάδα… ζει έτσι και η άλλη, η Μεγάλη Ελλάδα, πνίγεται».

Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε τόσο στα… ελληνικά του Χρήστου Μαγειρία κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα όσα είπε η Πόπη Σαμαρτζίδου, γνωστή και ως αγρότισσα με τη Ferrari, αναφορικά με τις νίκες της σε τυχερά παιχνίδια, τις οποίες ωστόσο… δεν θυμάται.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον περιβόητο «Φραπέ» λέγοντας πως ήταν εκπαιδευμένος να «μπερδέψει» τη Βουλή, λέγοντας πως το όνομά του δεν ήταν «Φραπές», αλλά «Τζιτζής».

Ακόμα, αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «δεν παραιτείται γιατί προφανώς δεν γνώριζε» και στη συνέχεια του πρότεινε να πάει… στη φάτνη να παίξει τον «ρόλο» της Παναγίας.

