Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

Στον Κυριάκο Πιερρακάκη και την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα ο Λάκης Λαζόπουλος είπε πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν πήρε την εν λόγω θέση με την αξία του, αλλά μπήκε από την πίσω πόρτα, προκειμένου να κάνει όλα αυτά που οι άλλοι υπουργοί αρνήθηκαν.

«Κύριε Πιερρακάκη αναγνωρίζουμε την αξία σας, αλλά εσείς δεν βάλατε την αξία σας για να μπείτε. Μπήκατε από την πίσω πόρτα, σε αυτή που σας έβαλε, ο »αυτοφωράκιας». Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο. Λάβετε υπόψιν τα λόγια του Πολάκη. Θα σας χρειαστούν» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο