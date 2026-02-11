Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Την δική του απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τις σατυρικές εκπομπές για «δολοφονία χαρακτήρων», έδωσε μέσα από το αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Αυτό κατάλαβε αυτός. Ότι όποιος μιλάει μία φορά τον μήνα, κάνει δολοφονία χαρακτήρων. Και εσείς με όλα τα κανάλια, όλη μέρα, όλους τους δημοσιογράφους, να μην πω… όλα τα τρολ όλη μέρα, τι ακριβώς κάνετε; Δημοκρατία;» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Είμαστε η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης. Οφείλεται αποκλειστικά σ’ εσάς! Είστε με τα καλά σας; Οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς! Ξέρω τι έχει πάθει. Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί, σημαίνει πιθανόν διεφθαρμένος πρωθυπουργός και όχι αμέριμνος και αγνώμων» συμπλήρωσε.

«Άρα λοιπόν, το να μιλάς πού και πού για διεφθαρμένους δεν είναι δολοφονία χαρακτήρων, είναι αποκάλυψη παλιοχαρακτήρων» κατέληξε.

Λαζόπουλος για Αλεξοπούλου: «Με 20 ακίνητα που μιλάς για το τζάμπα που πέθανε»

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε».

«Το τζάμπα πέθανε. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι κάνετε τζάμπα τις δουλειές αυτές. Ποτέ. Φανταζόμασταν ότι καλά τα παίρνετε, δεν μπορεί» είπε αρχικά.

«Το μάτι σου παρακολουθούσα όσο μιλάς. Αυτό το βλέμμα δεν μπαίνει ποτέ συγχώρεση από την κοινωνία. Με 20 ακίνητα που μιλάς για το τζάμπα που πέθανε, σε ανθρώπους που δεν βρίσκουν ακίνητο να νοικιάσουν» κατέληξε.

Δείτε το βίντεο