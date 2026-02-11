magazin
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Την δική του απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τις σατυρικές εκπομπές για «δολοφονία χαρακτήρων», έδωσε μέσα από το αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Αυτό κατάλαβε αυτός. Ότι όποιος μιλάει μία φορά τον μήνα, κάνει δολοφονία χαρακτήρων. Και εσείς με όλα τα κανάλια, όλη μέρα, όλους τους δημοσιογράφους, να μην πω… όλα τα τρολ όλη μέρα, τι ακριβώς κάνετε; Δημοκρατία;» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Είμαστε η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης. Οφείλεται αποκλειστικά σ’ εσάς! Είστε με τα καλά σας; Οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς! Ξέρω τι έχει πάθει. Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί, σημαίνει πιθανόν διεφθαρμένος πρωθυπουργός και όχι αμέριμνος και αγνώμων» συμπλήρωσε.

«Άρα λοιπόν, το να μιλάς πού και πού για διεφθαρμένους δεν είναι δολοφονία χαρακτήρων, είναι αποκάλυψη παλιοχαρακτήρων» κατέληξε.

Λαζόπουλος για Αλεξοπούλου: «Με 20 ακίνητα που μιλάς για το τζάμπα που πέθανε»

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε».

«Το τζάμπα πέθανε. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι κάνετε τζάμπα τις δουλειές αυτές. Ποτέ. Φανταζόμασταν ότι καλά τα παίρνετε, δεν μπορεί» είπε αρχικά.

«Το μάτι σου παρακολουθούσα όσο μιλάς. Αυτό το βλέμμα δεν μπαίνει ποτέ συγχώρεση από την κοινωνία. Με 20 ακίνητα που μιλάς για το τζάμπα που πέθανε, σε ανθρώπους που δεν βρίσκουν ακίνητο να νοικιάσουν» κατέληξε.

Δείτε το βίντεο

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
Déjà vu 11.02.26

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
Κατάχρηση στην ΕΕ 11.02.26

Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του εφατείου. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των δύο ετών.

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

«Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26

Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
