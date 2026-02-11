Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

Τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε μέσα από το αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA o Λάκης Λαζόπουλος.

Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού», με αφορμή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην συναντήσει τον Κώστα Ανεστίδη, λόγω κάποιων δηλώσεων που έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστής για τον εκείνος, έθεσε τα δικά του ερωτήματα.

«Θίχτηκε δηλαδή ο Μητσοτάκης που του είπε αυτός αυτά. Αυτά που λέει ο Ανεστίδης είναι αρκετά για να μην τον δει ο Πρωθυπουργός. Ενώ αυτά που είπε ο Ερντογάν για τη χώρα μας, είναι πολύ καλά που πήγε και τον είδε;»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, οι οποίοι έχουν επικρίνει ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για διάφορα θέματα, ανάμεσά τους και η στάση της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική και κυρίως απέναντι στην Τουρκία.

«Το μισό Αιγαίο θέλει μόνος του! Πες μου σε παρακαλώ. Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα» είπε και συμπλήρωσε.

«Αυτό σημαίνει το χαλί. Υποδέχεται ο Ερντογάν τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται. Και είναι θλιβερό για έναν δημοσιογράφο και έναν πρωθυπουργό που δεν ακούει τι λένε οι προηγούμενοι, που διαδραμάτισαν ρόλο στην ιστορία και στην παράταξη, και ακούει μόνο τον τελευταίο» κατέληξε.

