Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα

Στην τραγωδία στη Χίο, όπου 15 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα από το αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

«Το καταλαβαίνετε; Ούτε ένας θάνατος από πνιγμό. Δηλαδή είναι σαν να έγινε σύγκρουση στην εθνική οδό. Άρα αυτοί πέσαν από μόνοι τους; Σκοτωθήκαν όλοι; Ήταν επιχείρηση αυτοκτονίας; Και μας φαίνεται πιο πιθανό εμάς να σκοτώθηκαν επειδή έπεσε το φουσκωτό επάνω στο Λιμενικό και όχι η εκδοχή ότι το Λιμενικό μπορεί να έγινε αυτό που λέει ο κύριος Σακελλαρίδης» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το φουσκωτό, των δέκα ατόμων που κουβαλάει σαράντα, είναι πιο ευέλικτο να κάνει και επιθέσεις. Ενώ το σκάφος του Λιμενικού που είναι πιο ισχυρό και ελαφρύ, δέχεται επιθέσεις» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί μελών ΜΚΟ που εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε χειρουργική κλινική στη Χίο, ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» είπε πως «αυτοί που κάνουν τη δουλειά αυτή για τις ΜΚΟ, γιατί δεν τους πιάνετε μια φορά να τους δείξετε και σε μας; Να ξέρουμε ποιοι είναι, απ’ τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις;»

Ακόμα, αναφέρθηκε στην κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, η οποία δεν λειτουργούσε. «Η κάμερα που δεν δούλεψε ούτε αυτή, την οποίαν άκουσα από διάφορους δημοσιογράφους που μιλάγανε και λέγανε ότι »είναι τεχνικό θέμα μωρέ, εντάξει, δεν χρειαζόταν και κάμερα» να τους στείλει να θερίσουν γρήγορα… τότε γιατί μπήκε η κάμερα;»

«Ωραία, η κάμερα δεν είναι υποχρεωτική. Είναι τόσο προαιρετική, ώστε λείπει από κάθε επέμβαση του Λιμενικού; Ούτε στην Πύλο η κάμερα να δουλέψει, τίποτα; Λείπει από το ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη που θέλει να παίρνει βραβεία για την ψηφιοποίηση της χώρας, ενώ δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα στη χώρα αυτή; Γιατί να μην έχει λοιπόν το Λιμενικό αυτή τη στιγμή τα στοιχεία με το μέρος του και να τα δείξει σ’ όλη την Ευρώπη και παντού; Γιατί με καλείς να πιστέψω οπωσδήποτε το Λιμενικό;» κατέληξε.

Δείτε το βίντεο