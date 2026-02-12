Η έμμεση αναφορά του Λάκη Λαζόπουλου στην ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl

Το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Καθ’ όλη την αποψινή εκπομπή, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε πίσω του ένα πλακάτ που έγραφε «Το μόνο πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη».

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Bad Bunny, μέσα από την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, το οποίο συζητά ολόκληρος ο πλανήτης για την εκρηκτική ενέργεια, τη φρεσκάδα, αλλά και το ηχηρό μήνυμα που έφερε στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλητικού πλανήτη.

Στη συνέχεια, έβαλε το πρόσωπό του στο σώμα του Bad Bunny και χόρεψε με την… Μιμή Ντενίση στέλνοντας το μήνυμα πώς η τέχνη μπορεί να ενώσει κόσμους, να γεφυρώσει πολιτισμούς και όχι να διχάσει!

Δείτε το βίντεο