«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Την εκτιμάω πάρα πολύ. Είναι τόσο ωραία η φωνή της. Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες».

Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, την Ιουλία Καραπατάκη.

«Είναι είναι θαυμάσια. Πραγματικά το λέω, ήθελα τόσο πολύ να έρθει, και μου έκανε τη χάρη αυτή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλοι μαζί θα την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί είναι η Ιουλία Καραπατάκη!» είπε και την κάλεσε στη σκηνή.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξεσήκωσε το κοινό που για ακόμα μια φορά είχε γεμίσει ασφυκτικά του στούντιο.

Η καλλιτέχνις που «μεταμορφώνει» το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι με τη δική της σύγχρονη ματιά, έφερε στο «Τσαντίρι» μια ερμηνεία γεμάτη ψυχή που μάγεψε το τηλεοπτικό κοινό.

