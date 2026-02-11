Τρεις μεγάλες εκπλήξεις στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τόλης Παπαδημητρίου και Απόστολος Γκλέτσος χάρισαν άφθονο γέλιο

Τρεις μεγάλες εκπλήξεις επιφύλασσε το θεατρικό κομμάτι στο αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, επιβεβαιώνοντας πως ο Λάκης Λαζόπουλος δεν επιστρέφει ποτέ απλώς για να σχολιάσει, αλλά για να στήσει κανονική παράσταση!

Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα τον ταλαντούχο Τόλη Παπαδημητρίου, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα σκετς που ισορρόπησε ανάμεσα στην πολιτική αιχμή και το καθαρόαιμο θεατρικό χιούμορ.

Οι διάλογοι και οι ατάκες έπεφταν με καταιγιστικό ρυθμό, με το κοινό να ακολουθεί με γέλια και επιφωνήματα, σε μια από εκείνες τις στιγμές που το «Τσαντίρι» θυμίζει γιατί άφησε εποχή.

Φυσικά, από αυτό το σκηνικό πανηγύρι δεν θα μπορούσε να λείπει ως guest star το θρυλικό γέλιο της Ανθούλας, που λειτούργησε σαν σήμα κατατεθέν της βραδιάς, βάζοντας τη δική της, ξεχωριστή πινελιά σε μια πρεμιέρα γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και τη θεατρική σφραγίδα του Λαζόπουλου.

Δείτε το σπαρταριστό βίντεο