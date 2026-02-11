Τρεις μεγάλες εκπλήξεις στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τόλης Παπαδημητρίου και Απόστολος Γκλέτσος χάρισαν άφθονο γέλιο
Ο Λάκης Λαζόπουλος μας καλωσόρισε στην πρώτη εκπομπή του 2026 με θεατρικό παλμό και τρεις πολύ μεγάλες εκπλήξεις!
- Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την απιστία του σε ζωντανή μετάδοση
- Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
- Κρήτη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
Τρεις μεγάλες εκπλήξεις επιφύλασσε το θεατρικό κομμάτι στο αποψινό, πρώτο για το 2026, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, επιβεβαιώνοντας πως ο Λάκης Λαζόπουλος δεν επιστρέφει ποτέ απλώς για να σχολιάσει, αλλά για να στήσει κανονική παράσταση!
Ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα τον ταλαντούχο Τόλη Παπαδημητρίου, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα σκετς που ισορρόπησε ανάμεσα στην πολιτική αιχμή και το καθαρόαιμο θεατρικό χιούμορ.
Οι διάλογοι και οι ατάκες έπεφταν με καταιγιστικό ρυθμό, με το κοινό να ακολουθεί με γέλια και επιφωνήματα, σε μια από εκείνες τις στιγμές που το «Τσαντίρι» θυμίζει γιατί άφησε εποχή.
Φυσικά, από αυτό το σκηνικό πανηγύρι δεν θα μπορούσε να λείπει ως guest star το θρυλικό γέλιο της Ανθούλας, που λειτούργησε σαν σήμα κατατεθέν της βραδιάς, βάζοντας τη δική της, ξεχωριστή πινελιά σε μια πρεμιέρα γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και τη θεατρική σφραγίδα του Λαζόπουλου.
Δείτε το σπαρταριστό βίντεο
- Τρεις μεγάλες εκπλήξεις στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τόλης Παπαδημητρίου και Απόστολος Γκλέτσος χάρισαν άφθονο γέλιο
- Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»
- Μελόνι: Φέρνει αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό
- Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
- Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
- Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
- Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις