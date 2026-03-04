Το μήνυμα του Λαζόπουλου για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: «Είστε η απεχθέστερη κυβέρνηση που πέρασε στη Μεταπολίτευση»

Για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

«Στις 28 Φεβρουαρίου έκλεισαν τρία χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Οι περισσότεροι νέοι. Σε μια χώρα που αναγκάζονται να φύγουν οι νέοι, σε μια χώρα που μετατρέπεται σε ένα απέραντο γηροκομείο. Σ’ αυτά τα τρία χρόνια δεν υπάρχει ένας Έλληνας με το στοιχειώδη νου, τον υποτυπώδη νου, να μην έχει αντιληφθεί τη συγκάλυψη που έχει γίνει» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην απόφαση για εκταφή των θυμάτων είπε πως «μετά από τρία χρόνια αποφάσισαν την εκταφή για να δούνε αν τα παιδιά, οι επιβάτες! Αν οι επιβάτες είχαν πιει αλκοόλ ή είχαν πάρει ναρκωτικά», για να καταλήξει λέγοντας: «Είστε η απεχθέστερη κυβέρνηση που πέρασε στη Μεταπολίτευση».

