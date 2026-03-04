Ποια Eurovision; Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσιάζει την «Ψωνοβίζιον»!
Είστε έτοιμοι για τη νέα... «Ψωνοβίζιον»; Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τους πρώτους συμμετέχοντες!
Την δική του πρόταση για μια νέα βερσιόν της Eurovision έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε την «Ψωνοβίζιον», ενώ την ίδια στιγμή έδωσε και… τα πρώτα δείγματα κάποιων καλλιτεχνών που θα έπαιρναν μέρος.
Τα αποτελέσματα ήταν… καλύτερα από αυτά που πιθανώς θα περίμενε κάποιος.
Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.
Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο
