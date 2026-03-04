Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA
Μια μεγάλη έκπληξη είχε ετοιμάσει και απόψε για όλους εμάς ο Λάκης Λαζόπουλος!
Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA και πρωταγωνίστησε σε ένα απολαυστικό σκετσάκι δίπλα στον Λάκη Λαζόπουλο.
Υποδυόμενη την εγγονή του, έστησε μαζί του έναν ζωντανό και ευρηματικό διάλογο γύρω από τη διαχρονική «μάχη» των γενεών, με αφορμή τις διαφορετικές αντιλήψεις για την καθημερινότητα, την τεχνολογία και την πολιτική.
Με χιούμορ αλλά και εύστοχες ατάκες, το σκετς ανέδειξε το χάσμα –και ταυτόχρονα τη σύνδεση– ανάμεσα στο «παλιό» και το «νέο», χαρίζοντας στο κοινό μια σκηνή που συνδύασε γέλιο και αναγνώριση.
Στη συνέχεια, η κουβέντα τους πήγε ένα βήμα παραπέρα, αγγίζοντας όσα έχουν βιώσει οι millennials – από την οικονομική κρίση, την ανασφάλεια στην εργασία και τους πολέμους, μέχρι τη διαρκή ανάγκη προσαρμογής.
Παράλληλα, σχολίασαν με σκωπτική διάθεση τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Gen Z, μια γενιά που μεγαλώνει μέσα στις οθόνες των κινητών και την κυριαρχία των social media, με τον διάλογο να ισορροπεί ανάμεσα στην αυτοκριτική και την κατανόηση.
