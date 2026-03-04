Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ

Μια εκτενή αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη έκανε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ της Τετάρτης.

Αρχικά, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε ένα ποτ πουρί με όσα έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης ως μέλος του ΛΑΟΣ και στη συνέχεια τις δηλώσεις του μετά τη «μεταγραφή» του στη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια, μέσα από σειρά βίντεο που παρουσίαζαν τα πεπραγμένα του Άδωνι Γεωργιάδη ως υπουργός Υγείας (και όχι μόνο) ο Λάκης Λαζόπουλος είπε τα εξής.

«Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ»

«Ένας άνθρωπος, ο Άδωνις, που τη Δευτέρα μισεί τους Εβραίους και την Τρίτη »Οι Εβραίοι φίλοι μας! Φίλοι μας!». Αυτός που από τη μέρα που γεννήθηκε έβλεπε τα γερμένα υποβρύχια των Γερμανών και βγήκε στο MEGA και ούρλιαζε και σε 10 μέρες τα έβλεπε ίσια τα υποβρύχια. Και αμέσως μετά τον κάναν Υπουργό. Αυτός που για τις 68.000 ψηφοφόρους του, είναι ένας φοβερός πολιτικός, γιατί συνέχεια μας τους κοπανάει στο κεφάλι. 68.000! 68.000!» είπε χαρακτηριστικά.

«Κύριε Γεωργιάδη δεν θέλω να σας τρομάξω, μπορεί λοιπόν για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο. Θα μου πείτε εσείς χρειάζεστε τις 68.000 ψήφους. Αλλά όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ. Να το ξέρετε αυτό» κατέληξε καταχειροκροτούμενος.

Δείτε το βίντεο